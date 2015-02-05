CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de febrero de 2019

A LAS 22.45 CASADOS CON HIJOS.

02/02/2019 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÒN)

12.30 CINE. MINI CAMPEONES

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CINE. EN LA CUERDA FLOJA

20.30 CINE. CAPITAN PHILLPS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE.CAPITAN PHILLPS (CONTINUACIÒN)

22.45 CASADOS CON HIJOS

23.45 MTV CANIGGIA LIBRE

00.45 GRAVEDAD ZERO

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE

 

TV PÚBLICA

14.00 NINGÚN AMOR ES PERFECTO

16.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 DOCUMENTALES

 

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 LO MEJOR DE ETELITA

 

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.30 LA NOCHE DE MIRTHA

 

CANAL 14

10.30 TORNEO REGIONAL: VELEZ (SAN RAMÓN) VS. LOS DORADOS (LAS TERMAS)

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR

16.30 VHS

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.11 HANNAH MONTANA Y MILEY CYRUS.

ENTRE DOS MUNDOS, EL

07.43 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

08.02 PADDINGTON

09.52 EL CÓDIGO ENIGMA

12.14 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

15.14 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

17.34 BATMAN Y ROBIN

20.05 LA TIERRA PERDIDA

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

TCM

06.49 LA NIÑERA

07.11 LOST

07.56 LOST

08.41 LOST

09.26 LOST

10.10 CASADOS CON HIJOS

11.25 LA NIÑERA

12.34 LOST

13.19 LOST

14.02 CASADOS CON HIJOS

15.42 ADICTOS AL AMOR

17.27 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

19.24 SOMOS MARSHALL

22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO

TNT

06.19 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA

07.59 RICKY RICÓN

09.43 ENREDADOS

11.25 TOY STORY 2

13.07 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

15.43 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

17.47 UN SUEÑO POSIBLE

20.08 MALÉFICA

21.54 AL FILO DEL MAÑANA

23.57 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL

SPACE

06.00 COMBATE

07.19 EL GUARDIÁN

09.05 CONSTANTINE

11.03 EL VENGADOR FANTASMA

13.14 EL JUEZ

15.09 EL HOMBRE ARAÑA 2

16.55 EL HOMBRE ARAÑA 3

19.28 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

22.00 REC 3. GÉNESIS

23.32 REC 4. APOCALIPSIS

CINECANAL

11.15 RÍO

12.50 EL CÍRCULO

14.40 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

16.42 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.

REVOLUCIÓN

18.27 KUNG FU PANDA 2

20.00 SÚPER 8

22.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL

SONY

08.00 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

10.00 LÍMITE VERTICAL

12.30 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

14.30 DOS POLICÍAS REBELDES

17.00 EL CÓDIGO DA VINCI

20.00 ÁNGELES Y DEMONIOS

22.30 CAPITÁN PHILLIPS


A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34 - BELTRÁN)

*SÁBADO 2, CENA SHOW CON

“SOL LATINO”.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

SÁBADO 2, Y DOMINGO 3

DE FEBRERO, FESTIVAL DE

LA SALAMANCA, CON LA

PRESENCIA LUCIANO PEREYRA,

RALY BARRIONUEVO Y MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 2, CLODOMIRA CANTO,

DARÍO TÉVEZ ‘EL ARMONICISTA’,

RECITAL DE ‘LOS TOBAS’, Y

ARTISTAS INVITADOS

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

*SÁBADO 2, A LAS 23, FOLCLORE

CON DIEGO FAVAROLO,

ACOMPAÑADO POR EMILIO

LEDESMA (GUITARRA Y COROS),

BRUNO FERREYRA (BAJO Y

COROS) Y LUCAS RAFAEL

(BATERÍA Y PERCUSIÓN).

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO

SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9

DE FEBRERO, 46º FESTIVAL

DE LA CANCIÓN POPULAR,

CON NÉSTOR GARNICA, DÚO

ORELLANA LUCCA, MARCELO

TOLEDO, LOS CRISTALES DEL

CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE

CON PABLO CARABAJAL, DÚO

TURANQUI, LA USHUTA GASTADA

Y MUCHO MÁS.


CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 02/02 -03/02

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 Cast) 00:10 Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/02 -03/02 15:00 (Cast) 17:30

(Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN

UNIVERSO (3D) ANIMACIÓN

(ATP)

02/02 22:00 (Cast) 00:20 (Cast)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

HOY - 16:40 (Cast) 19:15 (Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

02/02 21:50 (Subt) 00:20 (Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D) CIENCIA FICCIÓN,

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/02 - 03/02 14:45 (Cast) 17:10

(Cast) 19:15 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

02/02- 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/02 -03/02 - 14:15 (Cast) 16:30

(Cast) 19:00 (Cast)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

02/02- 21:30 (Subt) 00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-

22:30 CASTELLANO 3D 20:10-

EL REGRESO DE MARY POPPINS

ATP/C/RESERVA

CASTELLANO 2D 19:40

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTIT. 2D 22:40 (sólo jueves)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

BTS LOVE YOURSELF IN

SEOUL

9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES

A LAS 17.30

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

 
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