CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de febrero de 2019
A LAS 22.45 CASADOS CON HIJOS.
Por El Liberal
02/02/2019 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÒN)
12.30 CINE. MINI CAMPEONES
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 FINDE EN NICK
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CINE. EN LA CUERDA FLOJA
20.30 CINE. CAPITAN PHILLPS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE.CAPITAN PHILLPS (CONTINUACIÒN)
22.45 CASADOS CON HIJOS
23.45 MTV CANIGGIA LIBRE
00.45 GRAVEDAD ZERO
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
14.00 NINGÚN AMOR ES PERFECTO
16.00 ENCUENTRO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 DOCUMENTALES
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 LO MEJOR DE ETELITA
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
21.30 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
10.30 TORNEO REGIONAL: VELEZ (SAN RAMÓN) VS. LOS DORADOS (LAS TERMAS)
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR
16.30 VHS
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.11 HANNAH MONTANA Y MILEY CYRUS.
ENTRE DOS MUNDOS, EL
07.43 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
08.02 PADDINGTON
09.52 EL CÓDIGO ENIGMA
12.14 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
15.14 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
17.34 BATMAN Y ROBIN
20.05 LA TIERRA PERDIDA
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
TCM
06.49 LA NIÑERA
07.11 LOST
07.56 LOST
08.41 LOST
09.26 LOST
10.10 CASADOS CON HIJOS
11.25 LA NIÑERA
12.34 LOST
13.19 LOST
14.02 CASADOS CON HIJOS
15.42 ADICTOS AL AMOR
17.27 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
19.24 SOMOS MARSHALL
22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO
TNT
06.19 BICHOS, UNA AVENTURA EN MINIATURA
07.59 RICKY RICÓN
09.43 ENREDADOS
11.25 TOY STORY 2
13.07 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA
FANTASMA
15.43 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
17.47 UN SUEÑO POSIBLE
20.08 MALÉFICA
21.54 AL FILO DEL MAÑANA
23.57 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
SPACE
06.00 COMBATE
07.19 EL GUARDIÁN
09.05 CONSTANTINE
11.03 EL VENGADOR FANTASMA
13.14 EL JUEZ
15.09 EL HOMBRE ARAÑA 2
16.55 EL HOMBRE ARAÑA 3
19.28 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
22.00 REC 3. GÉNESIS
23.32 REC 4. APOCALIPSIS
CINECANAL
11.15 RÍO
12.50 EL CÍRCULO
14.40 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
16.42 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.
REVOLUCIÓN
18.27 KUNG FU PANDA 2
20.00 SÚPER 8
22.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL
SONY
08.00 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
10.00 LÍMITE VERTICAL
12.30 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
14.30 DOS POLICÍAS REBELDES
17.00 EL CÓDIGO DA VINCI
20.00 ÁNGELES Y DEMONIOS
22.30 CAPITÁN PHILLIPS
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL
(RUTA 34 - BELTRÁN)
*SÁBADO 2, CENA SHOW CON
“SOL LATINO”.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
SÁBADO 2, Y DOMINGO 3
DE FEBRERO, FESTIVAL DE
LA SALAMANCA, CON LA
PRESENCIA LUCIANO PEREYRA,
RALY BARRIONUEVO Y MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*SÁBADO 2, CLODOMIRA CANTO,
DARÍO TÉVEZ ‘EL ARMONICISTA’,
RECITAL DE ‘LOS TOBAS’, Y
ARTISTAS INVITADOS
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
*SÁBADO 2, A LAS 23, FOLCLORE
CON DIEGO FAVAROLO,
ACOMPAÑADO POR EMILIO
LEDESMA (GUITARRA Y COROS),
BRUNO FERREYRA (BAJO Y
COROS) Y LUCAS RAFAEL
(BATERÍA Y PERCUSIÓN).
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO
SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9
DE FEBRERO, 46º FESTIVAL
DE LA CANCIÓN POPULAR,
CON NÉSTOR GARNICA, DÚO
ORELLANA LUCCA, MARCELO
TOLEDO, LOS CRISTALES DEL
CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
(AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE
CON PABLO CARABAJAL, DÚO
TURANQUI, LA USHUTA GASTADA
Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 02/02 -03/02
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 Cast) 00:10 Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/02 -03/02 15:00 (Cast) 17:30
(Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN
UNIVERSO (3D) ANIMACIÓN
(ATP)
02/02 22:00 (Cast) 00:20 (Cast)
EL REGRESO DE MARY
POPPINS (2D)
FAMILIAR (ATP)
HOY - 16:40 (Cast) 19:15 (Cast)
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
02/02 21:50 (Subt) 00:20 (Subt)
DRAGON BALL SUPER:
BROLY (2D) CIENCIA FICCIÓN,
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/02 - 03/02 14:45 (Cast) 17:10
(Cast) 19:15 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
02/02- 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/02 -03/02 - 14:15 (Cast) 16:30
(Cast) 19:00 (Cast)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
02/02- 21:30 (Subt) 00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGON ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40-
22:30 CASTELLANO 3D 20:10-
EL REGRESO DE MARY POPPINS
ATP/C/RESERVA
CASTELLANO 2D 19:40
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTIT. 2D 22:40 (sólo jueves)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
BTS LOVE YOURSELF IN
SEOUL
9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES
A LAS 17.30
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00