FÚNEBRES | 2 de febrero de 2019

02/02/2019 -

Fallecimientos

- José María Gerez (La Banda)

- Mario César Argañaraz (La Banda)

- Rosa Delicia Véliz (La Banda)

- Yolanda Nogales

- Manuel Leónidas Pallares

- Marta Azucena Gómez

- Juana Mansilla (La Banda)

- Nora Lucía Medina de Arias

Sepelios Participaciones

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Rony Abutti, su esposa Marita y sus hijos María Laura, María Emilia y Pablo participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, SILVIA NICASIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Sus vecinos Humberto Herrera, su esposa Cristina Tévez, sus hijos Sebastián, Pablo, Pilar y Florencia acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor, rogando por su eterno descsndo.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia acompañan en el dolor a la familia de la Sra. Nélida en especial a la querida Silvia por la desaparición física de la mamá y abuela amorosa, con la seguridad plena de que el Señor ya la ha recogido en su Gloria.

MANSILLA, JUANA EFIGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. ''Permanecerás por siempre en el corazón de quien tanto te quiso y nunca te olvidaré querida madre". Su hijo Domingo Mansilla, lamenta con profundo dolor, tan irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el Cementerio La Misericordia. Casa de Duelo: Lamadrid Nº360 Bº Bajo de Vertiz (La Banda).

MANSILLA, JUANA EFIGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Vivirás en el recuerdo de tus amigas del Grupo de la Virgen de San Nicolás: Chichina, Gringa, Corina, Nely, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, JUANA EFIGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Acompañamos a Domingo, su ex-colega y amiga Juana Urquiza de Miranda, Miguel Miranda y familia, en este difícil momento, rogando al Señor consuelo y resignación para Dominguito.

MANSILLA, JUANA EFIGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Los integrantes de la Cofradía Virgen del Valle de la parroquia Santiago Apóstol: María Elena Armas, Puchi y Chocho Neirot, Gringa y Omar Campos, acompañan con profundo dolor a sus hijos y flia. de nuestra querida amiga Juanita Mansilla.

NOGALES, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. Sus hijos Fabricio, Gabriel, Nathy, hija pol. hermanos Victor, Niyi, su madre Delia y demás famil. part. el fallec. y sus restos seran inhum,. en el cem la Piedad. Casa de duelo s.v. nº 2 P.L. Gallo 330 Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NOGALES, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. El Señor es mi pastor nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, me conduce a fuentes tranquilas y recrea mi fuerza. Querida Yoli hermana en Cristo cuantas vivencias, vividas que compartimos, grupos de oración en casas de familia, en tu casa cosas hermosas y bellas que compartimos en Dios. Ese hermoso grupo donde aprendimos a aceptarnos y querernos como hermanos y cristianos, aprendiendo todas las enseñanzas de Jesús. Te queremos y nunca te vamos a olvidar; Liliana, Alba, Pichona, Maria Barraza y Nilda, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para tí la luz que no tiene fin. Descansa en Paz Yoli.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Lidia: amiga, compañera, docente de vocación; Tus enseñanzas, protección, amor, tu alegría de vivir, estarán en lo más profundo de mi corazón junto a tu querido recuerdo: Perla María Roldán, su hijo Prof. Albano E. Tarchini nos unimos al dolor de tu partida.

PALLARES, MANUEL LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. Sus hijos Lucas y Manuel, hijos pol. y nietos, hnos y demás famil. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados cementerio Los Flores. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a su esposa Sham y a sus hijos, a su hermano José y familia. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Matias de la Rúa, acompaña a su familia con profundo dolor. Ruega oraciones en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Maria Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Montoto, participan su partida al Reino Celestial, Ruegan al Señor darles cristiana resignación a su querida familia.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Marquesa Adriana Zurita de González recibe consternada la noticia de la partida hacia la Casa del Padre ¡Para Gloria de Dios al mismo tiempo! de la querida René, a quién tuvo la dicha de conocer durante el apogeo del Movimiento Vida. Que descanse en paz del Señor.

Invitación a Misa

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque has vivido". Tu madre te dice el tiempo pasa, y buscando resignación a tu partida inesperada, extrañándote cada día, pero sabiendo de que estás en paz y sin dolor. Su madre Dora Luz, hermanos Lucy, Freddy y Magui, hijos y nietos invitan a la misa a familiares y amigos en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20.30 hs.

CISNEROS DE SALOMÓN, SARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/14|. Su hijo Chichí invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en iglesia La Merced, al cumplirse cinco años de su partida. Eleva oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN DE LENCINAS, MARGARITA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/15|. Una rosa para mi madre, que desde el cielo me cuida. ¡Te amo Mamá! Siempre estarás en mi corazón. Gracias por habernos dado todo tu amor, tu entrega madre. Te amaremos siempre. Tu esposo Reynaldo E. Lencinas, tus hijos Graciela y flia y Pichi y flia, nos reuniremos hoy a las 20 en la misa en tu memoria al cumplir cuatro años de tu partida al reino de los cielos, en la parroquia San José del Bº Belgrano.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. Sus hijos Chicho y Pela; nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

CUELLO, JUSTO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. Oscar Faustino Chaparro, su esposa Mode y su hijo Marcelo y nietas Nazarena y Martina, acompañan en este momento doloroso a su esposa Mirta y a sus hijos Claudia, Fabiana y Daniel y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

GATICA, JESÚS ELVER (q.e.p.d) Falleció el 31/1/19|. Pibe Hoyos, sus hijos Liz, Ramiro y Olguita, nietos y bisnieto participan con profunda pena el fallecimiento de su muy querido amigo Gatica recordando tantos momentos gratos compartidos y elevan oraciones en su memoria para que el Señor lo reciba y le conceda el descanso eterno merecido.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Padre querido, para ti nuestras oraciones, nuestro recuerdo y nuestro amor para siempre. Su hijo Juan Carlos, su esposa Ángela Morales y tus nietas Florencia y Agustina y su amiga Cristina participan con gran dolor tu partida.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Padre querido "Que en tu nueva morada te acompañe siempre la luz celestial". Su hija Silvia Alejandra, su esposo Pedro Adauto y tus nietos Patricio y Rosario participan con gran dolor tu fallecimiento.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. ¡¡¡ Vivirás siempre en nuestros corazones... te amaremos siempre.... !!!. Su hija Silvia Gerez, tu yerno Pedro Adauto y sus nietos Patricio y Rosario.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Concédele Señor el descanso eterno. Sus primos Imelda Cejas y Mario Cuello, sus hijos Mario G., Roxana Cuello de Sosa y Claudia, hijo político Andres Sosa, nietos Constanza, Priscila y Juan Cruz participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. ¡Oh mi Dios salvador! Ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amado padre, por tu infinita misericordia, descanse en paz. Tus hijas Olga y Angélica, tu yerno Guido y tus nietos Matías y Virginia participan con gran dolor su fallecimiento.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Que el Señor lo tenga a su lado, como nosotros en el corazón". Tu hija política Alicia Corvalán, tus nietos Nahuel, Facundo, Ayelén y Luciana; tu nieta política Maira y su bisnieta Luana participan con gran dolor tu partida.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Compañeras de su hija Maria Angélica; Marta, Doris, Bety, Emma, Ely, Elsa, Silvia, Clarita y Pepa participan del fallecimiento de su padre Sr José María Gerez y ruegan una oración en su memoria

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Su amigo de siempre Elio Edgardo Falco, su Sra Rosa M. Manfredi, sus hijos Rosita y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sain, Mario y Analia Alvarez, Fernanda y Ariel Herrera, Elio E. y Gabriela Gonzalez participan con dolor su partida y acompañan a su familia en esta pesar. Que el señor lo tenga a su lado y descanse en paz.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Sus vecinas Marta Dorado de Gianoni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Héctor A. Farina S.A., directivos y personal administrativo, repuestos y taller; Héctor Marcelo Farina y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oración en su memoria y por fortaleza a su flia.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Concédele Señor el descanso eterno y permítele contemplar la luz de tu rostro". Acompañan en este difícil momento ante esta irreparable pérdida C.P.N. Mario Raúl Vaulet y flia, C.P.N. Rubén Durán y flia, al amigo Carlitos Gerez y flia.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Flia Adauto, César, Gabriela, Marcela, Pedro y demás fliares. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. La Honorable Comisión Directiva del Club Social La Banda, socios y amigos participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Su amigo del alma Lauro Antonio Lopez y esposa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Antonio López y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el Cementerio La Misericordia.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Analia Victoria López y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Misericordia.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Lopez Alejandro y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos dificiles momentos a su familia. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Misericordia.

GÓMEZ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Sus hijos Polo y Lito, sus hnas. Mario y Encarnacion y demás familiares participa n su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo P.L.Gallo 330 sala velartoria. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MANCILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Sus hijos Domingo, Adela, hijos pol. Raul, nietos Emilse, Sofía, Raul y bisnietos y deñas familiares part. el fallec. y sus restos serñan inhum. en el cement. La Misericordia. Casa de duelo Lamadrid 360 Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

VELIZ, ROSA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Sus hijos Herminia, Carlos y Antonia, hijo pol. Pablo, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17hs en el cementerio La Capilla. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Jorge Eduardo Lamadrid y su Sra. Dra. Nilda Azucena Ayuch, sus hijos Constanza y Ximena y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro sobrino del corazón, rogando resignación a su mamá Martita y sus hermanos en estos momentos tan difíciles. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

CRUZ, RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19:30 hs en la iglesia Nuestra Sra. de Lourdes (El Cruce-L.B.), al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Hoy se cumple un año de tu partida, te extrañamos como el primer día, guardamos los mejores recuerdos, orgullosos de tu ejemplo y tu dedicación por lo que nos enseñaste. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tú esposa Mónica, tus hijos Andrea, Raúl y Fernando, tus nietas Luna y Victoria. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

LOTO, HORACIO DEL VALLE (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 24/1/19|. Sus primos Arq. Juan Carlos Loto, Roque Loto y flia, María Luisa Loto y flia, Mario Loto y flia, sus sobrinos: Susana Gaggero, Carlos y Sergio Figueroa, Negrito Loto; sus amigos Hugo Berreta y Aldo Tagliapietra, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Sgo. Apóstol, a las 20:30 hs, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

KHAIRALLAH, LIDA ELIZABETH (Kelly)(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. Familia Volpi participa con profundo dolor el fallecimiento de Kelly. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

KHAIRALLAH, LIDA ELIZABETH (Kelly)(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. Familia Vázquez participa con profundo dolor el fallecimiento de Kelly. Que el Señor la guarde en su seno.

KHAIRALLAH, LIDA ELIZABETH (Kelly)(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Personal directivo, docentes y de maestranza de la Esc. Tecn. Nº 10 María Santísima de la localidad de Villa Robles, acompaña en éste dificil momento al comisionado municipal Sr. Walter Khairallah y flia. por el fallecimiento de su hermana y exalumna de nuestra institución. Rogamos una oración en su memoria.

KHAIRALLAH, LIDA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/19|. El rector de la Esc. Tec. Nº 10 María Santísima, y todo el personal participan el fallecimiento de Lida Elizabeth Khairallah, ex alumna y hermana del Sr. comisionado municipal de Villa Robles.

MEDINA DE ARIAS, NORA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Su esposo Raul Arias, sus hijos Cesar, Hugo, Javier, Raul y Camila, nietos Samuel, Olivia y Santino, hermanos, Marcela, Mario, Marta, Olga, adi y ariel, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus erstos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio local. Casa de duelo A. Herrera y Mailin (s.v.9 Caruso Cia Arg. de Seguros EMPRESA SANTIAGO.

Invitación a Misa

----------------------------------------

CLEMENTE, ALBERTO RENÉ (Tototo) (q.e.p.d.) Falleció el 04/02/01|. "Papi, el tiempo pasa y nuestra resignación no llega, solo Dios sabe por qué te llevó de nuestro lado. Tus recuerdos están latentes en nuestros corazones". Su esposa Segunda, sus hijos Alberto, Raquel, Cristina y Estela, hijo político Mario y su nieta Mayra con motivo de cumplirse el 18 aniversario de su fallecimiento. Ruegan plegarias por el eterno descanso. Las Termas.