El ingreso de turistas bajó un 30% en relación a enero de 2018

02/02/2019 - Con la finalización del primer mes del año, se confirma una tendencia observada por los funcionarios de las fronteras de Punta del Este, quienes adelantaron que hay mucho menos tránsito que el año pasado. Según los datos estraoficiales, por el puente San Martín ingresó un 30% menos de turistas que el año pasado. Mientras que en enero de 2018 ingresaron por Fray Bentos cerca de 160 mil personas, en los primeros 31 días de este año, lo hicieron poco más de 110 mil visitantes, lo que arroja un notorio descenso en comparación con una temporada récord. “El año pasado el movimiento era constante y ahora el tránsito es desde la mañana al mediodía. El puente San Martín de tarde generalmente ofrece una imagen desoladora”, indicó un funcionario. Además, otra constante es el gasto notoriamente inferior que realiza cada visitante. “Si comparamos los números de ingreso con otros años, el movimiento ciertamente no es malo, pero lo que marca la diferencia es que vienen porque son turistas fidelizados con Uruguay, pero fuertemente golpeados en su economía y encima el peso argentino se lo toman a 0,50, lo que hace que todo les resulte excesivamente caro”, señalaron desde el área de Turismo. Menos argentinos Por su parte en la costa del este del país, la devaluación de la moneda argentina y las cianobacterias conforman la tormenta perfecta que arroja un manto de incertidumbre sobre el resultado del mes de febrero para la actividad turística. Punta del Este exhibía ayer un panorama de gran tranquilidad, con pocos autos circulando por sus calles, ramblas y avenidas y con sus establecimientos hoteleros con niveles de ocupación muy bajos. Un panorama similar se registró en los restantes puntos de interés turístico del país, según el titular de la Cámara Uruguaya de Turismo, contador Juan Martínez. “Es una temporada muy complicada. Muy difícil. Muchos operadores no recuerdan en muchos años para atrás algo así. De todas formas, es algo esperado, era previsible que se presentara esta situación con una caída muy grande en la llegada de los turistas argentinos”, dijo ayer Martínez. “Enero tuvo un treinta y cinco por ciento menos de actividad, tal como lo previmos mucho antes de la temporada de verano en curso. Algunos pueden tener mejores números, y otros peores. El litoral norte cayó un poco menos. En el este cayó más. En Colonia está muy complicado el panorama”; dijo Martínez. “Para febrero es imposible hacer un pronóstico. No hay un gran movimiento, no hay consultas, no hay reservas, se bajaron los precios, tanto de alojamiento de hoteles como de los alquileres de casas y apartamentos. Y lo mismo ocurre en el sector gastronómico. A pesar del esfuerzo de todos los sectores, la aguja no se mueve. Está quieta”, añadió.