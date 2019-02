Fotos Desfiguraron a ladrillazos a un hombre y lo dejaron en terapia

02/02/2019 -

J.Z. de 38 años fue desfigurado a ladrillazos por otro hombre que, según la versión de los familiares, se trata de un vecino de hace muchos años que siempre lo hostiga por su condición sexual. E l h e c h o o c u r r i ó en la tarde del jueves, cuando Z. salía de su casa ubicada en Blas Parera al 800 y se dirigía directo a la panadería, según detalló Silvia Z., su tía. ‘Siemp r e l e d e c í a c o s a s , pero J. nunca contestaba porque es de muy bajo perfil y no le gust a n l o s p ro b l ema s ’ , manifestó. Aún no se conoce cuál fue la chispa que despertó la ira del agresor, que pasó de la violencia verbal a la violencia física en forma extrema. Aparentemente, algunos vecinos quisieron intervenir para separar al agresor de la víctima, pero fueron amenazados por el mismo atacante. Todo terminó cuando los testigos ya eran los suficientes como para frenar el acto. Silvia detalló a La Gaceta que realizaron la denuncia en la comisaría 10, pero que hasta ayer no les habían dado ninguna constancia y el agresor no estaba ni siquiera demorado.