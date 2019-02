Volvieron las intensas lluvias que mantienen en vilo a la provincia

Fotos BANDERA. Solamente ayer, se registraron 250 mm en un par de horas, lo que causó preocupación.

02/02/2019 -

El drama de las intensas lluvias que se vivió durante varias horas de la madrugada de ayer, acrecentó la preocupación lógica en miles de santiagueños que semanas atrás, padecieron la crudeza de un temporal que anegó vastas zonas de la provincia, originando evacuaciones, especialmente en el noreste y sudeste del interior.

Atento a la posibilidad del registro de nuevas lluvias en distintos sectores de la provincia, las autoridades comunales aunan esfuerzos para evitar mayores inconvenientes.

En las primeras horas del viernes hasta las 8, varias localidades registraron importante milimetrajes.

Tal es el caso de la localidad de Lugones (170 mm), seguido por Herrera con 142 mm, Mailín 135 mm, en Icaño 105 mm, en Colonia Dora 101 mm, en Sabagasta 90 mm y 53 mm en Real Sayana.

El intendente de Los Juríes, Buenaventura Cejas -una de las localidades que más sufrió semanas atrás los embates de las lluvias- dijo que el milimetraje registrado ayer (60 mm) "fue menor comparado a zonas como Bandera (250 mm) y Añatuya (130 mm)", sostuvo.

Ahondó: "No tenemos más evacuados, sino los mismos de la última vez (continúan con 100 personas), y no tenemos reclamos de nuevas afectaciones. Seguimos trabajando con el apoyo del Comité de Emergencia de la provincia, y seguimos atento por las amenazas de más lluvias para el fin de semana, que no aleja el temor, porque si precipita en zonas aledañas como Lote 20 y Tacañitas, se puede perjudicar a Los Juríes", advirtió.

Cuatro Bocas

El comisionado municipal de Cuatro Bocas, Marcelo Beltramino, indicó que la localidad registró ayer 140 mm de lluvia, y "la situación está peor o igual que las otras semanas".

"Tratamos de hacer lo que podemos del comisionado", dijo, atento al agua que escurre desde Bandera. "El agua aumenta minuto a minuto y mucha gente va a tener que abandonar sus casas y autoevacuarse", señaló, apenado por la extrema situación que atraviesan.

Bandera

Por su parte, el intendente de Bandera, Guillermo Novara, destacó que "las obras de infraestructura que encaró el Gobierno de la provincia posibilitó que -el agua de ayer- evacue normalmente, pero el tema es que llovió 250 mm, desde las 0 hora del primero de febrero hasta la media mañana, y esta cantidad, inevitablemente colapsa cualquier sistema".

El jefe comunal recorrió ayer por la tarde los lugares más afectados con personal de Defensa Civil de la provincia, y agregó que "la situación está generalmente controlada, salvo en algunos barrios específicos que cuesta evacuar un poco más el agua, pero los canales están funcionando bien y rezar para que no vuelva a llover".

Hasta anoche, solamente había 3 familias evacuadas en Bandera, quienes se ubicaron en casas de familiares, contó el intendente. En cuanto a zonas productivas, dijo que "una gran masa de agua rodea otra vez a los campos".

Herrera

Ante las inclemencias del tiempo, vecinos de la localidad de Herrera, tomaron la decisión junto al comisionado de cuidar las calles del pueblo, impidiendo el paso de vehículos debido a la instransitabilidad de los caminos.