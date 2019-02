La lluvia obligó a postergar el duelo para esta noche

Fotos IMPEDIMENTO. El agua acumulada no permitió que el partido se jugara anoche, pese al esfuerzo de la gente del Ferro.

02/02/2019 -

La lluvia, que cayó con mucha intensidad en las últimas horas en nuestra provincia, atentó contra las ganas que tenía el hincha de Central Córdoba de ver a su equipo otra vez en la B Nacional. Es que debido a las precipitaciones, no se pudo jugar el cotejo que estaba programado para anoche a las 22, en el estadio Alfredo Terrera, ante Platense, correspondiente a la decimocuarta fecha del certamen de la segunda categoría del fútbol argentino.

El árbitro Lucas Comesaña recorrió desde temprano el césped del estadio Alfredo Terrara y comprobó que el mismo no estaba apto para la disputa del juego, debido a que lucía charcos en algunos sectores. La decisión final la tomó alrededor de las 20.30 y a pesar de los infructuosos esfuerzos de la gente que trabaja en el club para dejar la cancha en condiciones de jugar.

Los dirigentes de ambos equipos se pusieron de acuerdo en celebrar el encuentro esta noche, a las 22, en caso de que mejoren las condiciones climáticas.

Tal como sucedió ayer, Comesaña tiene previsto recorrer el campo de juego alrededor de las 20 para determinar si se juega o no.

A pesar de que para hoy también se anuncian lluvias, la dirigencia ferroviaria confía en que el cotejo se pueda disputar y para eso trabajará desde temprano en el campo de juego del Alfredo Terrera.

Expectativas

Luego de un irregular inicio del torneo, en el que llegó a estar en zona de descenso aunque cumplió una gran campaña en la Copa Argentina (llegó hasta cuartos de final), Central Córdoba comenzó a repuntar y terminó el 2018 con una racha de cinco partidos sin perder, ganando los dos últimos. Eso llevó al equipo de Gustavo Coleoni a olvidarse del promedio y meterse de lleno en la pelea por los puestos que clasifican al reducido por el segundo ascenso.

En el dueño de casa, el entrenador Gustavo Coleoni dispuso una sola variante en relación al equipo que venció a Almagro, como visitante, en el último partido del 2018. Se trata del regreso del arquero César Taborda, recuperado de un desgarro, por Maximiliano Cavallotti.

Por la decimocuarta fecha de la B Nacional, hoy habrá otros cinco cotejos. el programa es: 17, Nueva Chicago vs. Defensores de Belgrano, Ferro vs. Gimnasia (J), Brown (A) vs. Santamarina, Deportivo Morón vs. Chacarita; 19.10, Quilmes vs. Temperley.