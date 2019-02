Fotos Tumini: "Si Macri gana las elecciones vamos a un desastre en corto tiempo"

Humberto Tumini, referente de Libres del Sur, fue uno de los primeros políticos en lanzar su candidatura presidencial. Pero su propósito fue ponerla al servicio de la construcción de un gran frente que sea una alternativa al "desastre de Macri", define. En ese camino, mantiene diálogo con referentes del peronismo. Con un diagnóstico severo, señaló que cuatro años de gobierno de Cambiemos dejarán un grave retroceso económico y social en el país. Así lo sostuvo en un diálogo a fondo con EL LI BERAL , en el que aclaró que en esa construcción de unidad no hay lugar para Cristina Kirchner, a quien también responsabiliza de la situación en la que se encuentra la Argentina. También contó sus propuestas para sacar adelante al país. -¿Qué lo motiva a asumir el desafío de querer ser presidente? -Como dirigente político creo que nuestro país está ante una encrucijada muy grave, venimos de años de crisis y estancamiento productivo que pueden ser aún más graves en los tiempos por venir. Mi candidatura está al servicio de lograr una gran unidad política que pueda ofrecer una solución distinta a este desastre de Macri y al fracaso previo de Cristina Kirchner. -¿Cuáles entiende que son los principales problemas del país y qué medidas propondría para solucionarlos? -El principal es económico, hace 7 años que no crece el PBI, estamos en un contexto de recesión con alta inflación, aumento de la pobreza, de la desocupación y un muy elevado endeudamiento. No hay salida rápida a ello. Hay que cancelar primero el acuerdo con el FMI y renegociar con nuestros acreedores plazos y montos de la deuda, como hizo Lavagna en el 2005. Paralelamente hay que recuperar el consumo para que crezca el empleo y aumentar la inversión para recuperar capacidad productiva. Los recursos hay que obtenerlos en parte de lo que hoy se paga en deuda y en parte de nuestros recursos naturales, en especial de Vaca Muerta. Hay que poner en discusión cómo se distribuyen los ingresos que los mismos generan, si la mayor porción se la llevan las multinacionales o son para los argentinos. El segundo problema es la ruptura actual de la mayor parte de la sociedad con el sistema y los dirigentes políticos. En una medida no menor esto se debe a que nuestro sistema de democracia representativa no satisface adecuadamente las demandas ciudadanas. Hay que modificar la Constitución y avanzar a un sistema de democracia participativa, donde se consulte al pueblo en las grandes decisiones nacionales. Como por ejemplo la legalización del aborto hace unos meses o el acuerdo con el FMI. En lo referido a la corrupción, los funcionarios o políticos que hayan robado o roben deben ir a la cárcel. Impunidad para nadie. En lo que a la inseguridad corresponde, la prioridad hay que ponerla en la prevención, no como ahora que se opera sobre los hechos consumados. Hay que terminar con la complicidad policial con el delito y tener mano firme con este, no "mano dura" ni arbitrariedad y/o "excesos" policiales. -¿Cuál es su expectativa sobre el futuro del país? -Depende de quién gane las próximas elecciones presidenciales. Si es Macri o Cristina creo que vamos a un desastre en corto tiempo. Si tenemos otro gobierno, de unidad nacional, que tome políticas de Estado consensuadas para salir adelante en los principales problemas que hoy tiene el país, luego de un período de transición seguramente complejo tendremos futuro. -¿Considera que la clase dirigente, en particular la política, debería fijar metas u objetivos en común para lograr sacar al país adelante? ¿Cuáles serían? -Por supuesto, como digo, el próximo gobierno debe ser de unidad nacional y expresar a la mayoría de nuestra sociedad. Los objetivos deben apuntar en primer lugar a la economía: 1) Cómo se distribuyen las cargas equitativamente en la paulatina salida de la crisis a que nos han llevado; defendiendo y protegiendo primero a los que menos tienen; 2) Cuáles son las medidas y políticas que hay que tomar para volver a tener un país productivo, con empleo y movilidad social, armónicamente en todo nuestro territorio. De dónde se obtienen los recursos, en qué se invierten prioritariamente, qué rol tiene el Estado en ello. -¿Qué conspira contra la Argentina para que esta pueda lograr un desarrollo armónico? -Durante los gobiernos kirchneristas, los recursos que se obtuvieron en un contexto internacional favorable, no se usaron en lo fundamental para generar un modelo productivo sustentable, sino que se canalizaron al consumo para retener poder político y se evaporaron a través de la corrupción. Terminamos con desabastecimiento energético, una industria más pequeña y menos competitiva, sin crear empleo en el sector privado desde el 2008 al 2015, con 35% de trabajo en negro, 30% de pobreza, crisis en el sector externo, etc. En el de Macri porque hay un enorme traslado de ingresos de las mayorías populares y de las empresas nacionales a los ricos, los empresarios amigos del gobierno, las multinacionales, sin contrapartida de inversiones de parte de estos. Las consecuencias están a la vista: los 4 años de gobierno de Cambiemos terminarán con baja del PBI, de la inversión productiva, mayor desocupación, extendida pobreza y altísima inflación. Tremenda crisis en definitiva. Ambos modelos, el de Cristina y el de Macri, han contribuido claramente a ahondar el retroceso de la Argentina en todos los órdenes. -¿Qué mensaje enviaría a los argentinos y en particular a los santiagueños en este año de elecciones? -Que tenemos futuro si no nos dejamos engañar con la falsa polarización que interesadamente pretenden instalar. Que la salida de la Argentina no viene de la mano de los gobernantes fracasados, sino de construir entre todos una nueva opción política que nos lleve por un rumbo distinto de los que ya han fracasado.