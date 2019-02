Winner Anacona se quedó con la etapa en San Juan

Fotos FELIZ Al término de la carrera, el pedalista se mostró contento y cauto para lo que resta de la carrera en San Juan.

02/02/2019 -

El colombiano Winner Anacona, integrante del Movistar Team español, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a San Juan de ciclismo, al imponerse ayer en la quinta etapa, llevada a cabo entre San Martín y el Alto Colorado.

Anacona completó los 169.5 kilómetros de carrera en un tiempo de 4 horas 25 minutos 10 segundos.

Por su parte los también colombianos César Paredes y Cristhian Montoya, ambos integrantes del equipo Medellín, fueron segundo y tercero, respectivamente.

En una etapa propicia para escaladores (14.4 kilómetros en ascenso, y la meta a 2.565 metros de altura), los especialistas como Anacona, Paredes, Montoya, el ecuatorianoRichard Carapaz, y el español Oscar Sevilla (campeón defensor) hicieron la diferencia.

Montoya fue el que lideró buena parte de la competencia, pero a 14 kilómetros del final, Anacona comenzó a atacar para neutralizar la diferencia que venía llevando su compatriota.

Poco

Julian Alaphilippe poco pudo hacer para mantenerse como líder de la competencia. Ayudado por su compañero de equipo Remco Evenepoel, el francés trató de seguir el ritmo a los colombianos, no sólo por las características de la etapa, sino también el viento en contra en la subida hacia el Alto Colorado.

Tras disputarse la quinta etapa, Anacona lidera la clasificación general con un neto de 16 horas 01 minuto 08 segundos.

Alaphilippe cayó al segundo lugar, y se ubica ahora a 41 segundos de Anacona; en tanto que Sevilla es el nuevo tercero, a 57 segundos.

"Me siento muy contento. Hacía cuatro años que no alzaba los brazos y este es un momento importante. Era uno de mis grandes propósitos para 2019, conseguir un triunfo de etapa. Ahora tenemos que defender el maillot de líder. Hasta que no se cruza la última meta nada está hecho. Aún quedan etapas complejas".