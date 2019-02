Una mujer, por error, tomó un potente veneno y se salvó de milagro

02/02/2019 -

Una joven de 17 años ingirió un potente veneno que estaba en una botella que había sido dejada por su madre en un sector de la vivienda que habitan en el barrio Campo Contreras, sector 750 viviendas. Fue asistida de inmediato en el Hospital Regional Ramón Carrillo, en donde los médicos salvaron su vida.

De acuerdo con lo informado por la policía, el hecho se registró en una vivienda del barrio Campo Contreras, sector 750 viviendas.

La rápida asistencia médica, sumada al hecho de que la joven logró vomitar el peligroso líquido, permitió que la situación no pasara a mayores. En el Hospital Regional, la profesional de guardia precisó que la menor se encuentra fuera de peligro ya que el veneno no habría sido digerido y por consiguiente no produjo daño.

La joven ya se encuentra en su domicilio, fuera de peligro. Intervino personal policial de la Comisaría 51.