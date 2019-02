Juventus quiere dar otro paso al título

Fotos TITULAR. Dybala estaría entre los once iniciales de la Juventus ante el Parma. Arranca a las 16.30 hora argentina.

Juventus, con el crack cordobés Paulo Dybala, recibirá hoy a Parma en busca de un nuevo triunfo que lo mantenga firme como líder de la Liga italiana en partido correspondiente a la 22da. fecha.

El encuentro se concretará en el Juventus Stadium de Turín y comenzará a las 16.30, hora argentina.

El vigente heptacampeón del fútbol italiano acumula cuatro victorias seguidas en el torneo y buscará además reponerse de la eliminación en los cuartos de final de la Copa de Italia del miércoles pasado con la goleada que le propinó Atalanta por 3 a 0.

Parma viene de perder con Spal y su recorrido en ‘calcio’ italiano, con 28 puntos, es irregular.

Napoli, escolta de Juventus, enfrentará como local a Sampdoria; y Empoli, con el defensor Matías Silvestre, recibirá a Chievo Verona, que tiene al volante Mauro Burruchaga entre los convocados.

El programa continuará de la siguiente manera:

Domingo: Spal vs. Torino; Genoa vs. Sassuolo; Udinese vs. Fiorentina; Inter vs. Bologna; Roma vs. Milan. Lunes: Frosinone vs. Lazio; Cagliari vs. Atalanta.

Posiciones

Juventus 59 puntos; Napoli 48; Inter 40; Milan 35; Roma 34; Sampdoria 33; Atalanta y Lazio 32; Fiorentina y Torino 30; Sassuolo 29; Parma 28; Genoa 23; Cagliari y Spal 21; Udinese 18; Empoli 17; Bolgona 14; Frosinone 13; y Chievo Verona 8.