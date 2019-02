Niza cayó ante Lille en el inicio de la fecha

02/02/2019 -

Niza, con el concurso del arquero argentino Walter Benítez, perdió por goleada ante el escolta Lille, por 4 a 0, en uno de los adelantos de la 23ra. Fecha de la Liga 1 del fútbol de Francia. El guardavallas Benítez, de 25 años y ex Quilmes, se desempeñó desde el arranque.

Los goles del conjunto ganador, que reúne 46 unidades y quedó a 10 de la línea del líder París Saint Germain, fueron obra del portugués Rafael Leao (Pt. 7m.), del marfileño Nicolas Pepe (Pt. 37m.), Bamba (St. 30m.) y Loic Remy (St. 49m.).

En Niza, que ocupa la séptima posición con 34 puntos.

Hoy continuará la fecha con los partidos Angers vs. Dijon, Mónaco vs. Toulouse, Rennes vs. Amiens y Reims vs. Marsella. Mañana: Nimes vs. Montpellier, Olympique Lyon vs. PSG y Saint Etienne vs. Estrasburgo.