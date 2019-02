Borussia Dortmund y otra prueba para afirmarse en la cima

02/02/2019 -

El puntero de la liga alemana de fútbol Borussia Dortmund se pondrá a prueba hoy cuando visite a Frankfurt en el partido correspondiente a la fecha 20.

El encuentro se disputará en el estadio Commerzbank-

Arena de Frankfurt a partir de las 11.30, hora argentina.

Borussia Dortmund, el nuevo equipo del juvenil Leonardo Balerdi, acumula tres victorias consecutivas, mientras que Frankfurt, que marcha quinto en el certamen, viene de empatar con Werder Bremen e intentará acercarse a la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Europa.

La jornada continuará con los siguientes partidos: Nüremberg-Werder Bremen; Bayer Leverkusen (Lucas Alario) vs. Bayern Munich; Hertha Berlín vs. Wolfsburgo; Hoffenheim vs. Fortuna Düsseldorf; Schalke vs. Borussia Mönchengladbach.

Domingo: Augsburgo vs. Mainz; Stuttgart vs. Friburgo.

Posiciones

Así está la tabla de la Bundesliga:

Borussia Dortmund 48 puntos; Bayern Munich 42; Borussia Mönchengladbach 39; Leipzig 34; Frankfurt 31; Hoffenheim, Hertha Berlín y Wolfsburgo 28; Bayer Leverkusen y Mainz 27; Werder Bremen 26; Schalke 22; Friburgo y F. Dusseldorf 21; Augsburgo 15; Stuttgart 14; Hannover y Nüremberg 11.