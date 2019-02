Barcelona quiere sacar más ventajas en la Liga

Fotos OBJETIVO. Barcelona, con Lionel Messi como bandera, tendrá un partido de mucho cuidado esta tarde frente a un entonado Valencia.

02/02/2019 -

Barcelona, con el astro Lionel Messi, enfrentará hoy a Valencia con el objetivo de sacar más ventaja en su condición de líder de la liga española, en un partido correspondiente a la fecha 22. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Camp Nou de Barcelona y comenzará a las 14.30, hora argentina.

Barcelona lleva ocho triunfos en fila en el campeonato con una ventaja de cinco puntos sobre Atlético Madrid, su inmediato perseguidor.

Messi intentará mantener su racha en la liga donde acumula siete partidos consecutivos como goleador, que le permitió alcanzar los 19 tantos como máximo artillero.

Valencia también se clasificó a las semifinales de la Copa del Rey luego de una remontada épica ante Getafe, pero entre lesionados y desvinculaciones llegará diezmado al choque en el Camp Nou.

El equipo ‘Che’, que incorporó al lateral Facundo Roncaglia, tendrá al central Ezequiel Garay como titular y buscará el tercer triunfo en fila en la liga española donde se posiciona séptimo, fuera de la zona de clasificación a las copas, a 20 puntos de diferencia del equipo culé (49).

En el adelanto de la jornada, Huesca, con un gol del argentino Ezequiel Avila (ex San Lorenzo y Tiro Federal de Rosario), superó por 4-0 a Real Valladolid. Los otros tantos fueron obra de Enric Gallego, Moi Gómez y Jorge Pulido. El mediocampista Damián Musto (ex Rosario Central) entró en la segunda mitad para Huesca, que continúa en la última colocación con 15 unidades.

La jornada continuará hoy con los cotejos Levante vs. Getafe (Leandro Chichizola); Real Sociedad (Gerónimo Rulli) vs. Athletic Bilbao; Celta (Gustavo Cabral) vs. Sevilla (Éver Banega, Mercado y Franco Vázquez).

Mañana: Villarreal vs. Espanyol; Betis vs. Atlético Madrid; Eibar vs. Girona; Real Madrid vs. Alavés. Lunes: Rayo Vallecano vs. Leganés.