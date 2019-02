Denuncias cruzadas entre madre de menor abusada y la mujer del acusado que ya está tras las rejas

02/02/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) La detención de un sujeto acusado del supuesto "abuso sexual" en contra de una menor de 17 años, provocó que la madre de la víctima y la esposa del detenido mantuvieran una acalorada discusión que terminó con denuncias cruzadas, el hecho se registró en la localidad de Loma del Medio en el interior del departamento Río Hondo.

Según la denuncia de la progenitora de la menor, el jueves cerca de las 11.30, cuando regresaba a su domicilio transitando por un camino vecinal, la pareja del supuesto abusador de su hija la alcanzó y la interceptó en una motocicleta 110 cc color negro.

Según contó la mujer, la acusada la habría tomado del brazo y empujándola le vociferó: "Tu hija no tenía que haberle hecho esto a mi marido, cuando la vea decile a tu hijita que la voy a matar".

Mientras que la mujer del detenido también radicó una denuncia por "amenazas" manifestando que cuando se conducía en su motocicleta por un camino vecinal de la localidad de Loma del Medio, observó a la denunciada que se encontraba parada, solicitando que detenga su marcha para que la alcance hasta su casa, a lo que le habría contestado que ella no es nadie para hacerle detener la marcha y menos para que la lleve hasta su casa.

Ante esta situación, según el relato de la denunciante, fue amenazada verbalmente vociferando lo siguiente: "Pu...de mier... por qué no parás, después que arruinaron a mi hija con tu marido abusador, vete sabiendo que esto no va a quedar así, no voy a descansar hasta que lo metan preso y a vos hecerte mier...".

Motivo de las diferencias

Cabe recordar que las diferencias entre las mujeres son por la denuncia en contra de un sujeto de 31 años que fue detenido el jueves tras ser denunciado por la progenitora de una menor de 17 años con quien el acusado habría mantenido relaciones sexuales.

El hecho, según la denuncia, fue en el mes de diciembre, según una hermana de la víctima de 14 años que los descubrió cuando fue a la casa del hombre y los vio en la cama. Urgente le contó a su madre pero cuando le preguntó a su hija, esta no quiso contar nada, y decidió radicar la denuncia.

Tanto la madre como las hermanas, el miércoles pasado ratificaron frente al representante del Ministerio Público Fiscal lo que denunciaron, la victima ya fue examinada por el cuerpo forense por lo que el fiscal había solicitado a juez de Control y Garantías la inmediata detención del acusado, medida que fue cumplimentada el jueves en horas del mediodía.