En el estadio de Tráfico de Frías se jugará la 11ª fecha del "Nicolás Vildoza"

02/02/2019 -

CHOYA, Choya (C) Hoy a las 14 en las instalaciones del Instituto Tráfico de la "Ciudad de la Amistad" se disputará la undécima fecha del certamen denominado "Nicolás Vildoza", que es coordinado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

Este campeonato tiene a "Influencia" como único puntero con 23 unidades. Luego se ubican Spa Car con 20, Los Cuervos 18, entre otros.

El programa será el que se detalla a continuación: Juan Perón vs Influencia; M y M Deportes vs Tiro Federal; Loma Negra vs Autoservicio Hernán; Los Cuervos vs Ferretería Simón; Spa Car vs Despensa Virgen del Valle y Comisión Municipal Tapso vs Barrio Oeste.