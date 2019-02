Lali admitió que salió con un "lindo, pero bruto"

02/02/2019 -

Invitada por Thalía, la cantante y actriz argentina Lali Espósito participó del último tema de la mexicana titulado "Lindo, pero bruto", que ya está dando que hablar, por su letra y su video.

En pleno lanzamiento mediáticos de la canción en Estados Unidos, el conductor del programa "Despierta, América" les preguntó si alguna vez salieron con un personaje como el que describe la canción.

Y mientras Thalía prefirió excusarse con un: "Esa pregunta no se pregunta, cariño", Lali no tuvo problemas en responder: "Yo contesto. ¡Sí, claro, yo sí!", señaló y Thalía acotó: "La lista es así de larga". El entrevistador rápidamente hizo referencia a la elección de la mexicana, quien se casó con el empresario musical Tommy Mottola, a quien consideró "un lindo e inteligente".

Y Lali aprovechó para sacar de la lista de los lindos, pero brutos a su actual pareja, Santiago Moncorrea. "Tengo a mi novio que es súper lindo y súper inteligente. Así que no se siente tocado por esta canción. Él se ríe y se divierte", contó.

Sin embargo, en el inconsciente colectivo quedó dando vuelta la revelación de que sí tuvo de pareja a alguien lindo, pero bruto. Muchos relacionaron esa frase con el Mariano Martínez, de quien la actriz y cantante se separó en medio de polémicas declaraciones.

Entonces, los cronistas de "Los Ángeles de la Mañana" fueron a buscar a Mariano, y antes de que el periodista terminara su pregunta, Martínez comenzó a reírse: "¿Los fans dicen que es para mí? Bueno, no sé si ponerme contento, agradecer o llorar. No sé qué decir. No tengo nada que decir... ¿gracias que se acuerdan de mí? ¿El tema está dedicado a mí, por los fans?", se rió.

Y continuó en tono de broma: "Si el tema está bueno, qué se yo. Buenísimo". Pero, ya más serio, relativizó la cuestión. "Bueno, es un tema. Hay miles de temas para de las mujeres que son para bailar, y calculo que son buena onda. Lo de los fans es de los fans. No puedo decir nada".

Por otra parte, aclaró que sería loco esperar que Lali salga a aclarar que no le dedicó el tema "Lindo, pero bruto". "No, si no me lo dedicó. Es una cosa de la gente. Es un chiste. Ya me llegará (el tema), me etiquetarán y me enteraré. Escucharé el tema dedicado a mí por los fans", cerró la entrevista.