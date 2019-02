Fotos Sol Pérez retó a un hombre que estaba filmándole la cola

Sol Pérez sufre cierta intimidación de parte de los hombres. Así sucedió cuando en un móvil para "Gente Opinando", un señor -quien estaba por detrás de la rubia- aprovechó para filmarle la cola. De repente, "El Pollo" Álvarez, quien estaba bien atento a la situación, advirtió: "¿Qué hacés, maestro? Es un maleducado". Aclaró: "Perdón Sol, para que quede claro, lo que yo vi desde acá que él estaba haciendo un paneo que me pareció desubicado con el celular y te lo puedo confirmar. Ahora, no entremos en discusión, dejalo ahí, pero no me gustó lo que estaba haciendo, por eso paré lo que estaba diciendo Hernán Drago".