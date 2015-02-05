CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de febrero de 2019
A LAS 19.00 TITANIC
Por El Liberal
03/02/2019 -
CANAL 7
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 FINDE EN NICK
12.30 CINE. FLICKA
14.00 CINE. DR. DOLITTLE
15.15 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE
17.15 CINE. BAÑEROS 4- LOS
ROMPEOLAS
19.00 CINE. TITANIC
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. TITANIC
22.30 CINE. LOS 33
00.45 MTV CANIGGIA LIBRE
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
TV PÚBLICA
15.30 COCINEROS
17.30 LOCOS POR EL CAMPO
21.00 FESTIVAL PAÍS ‘19
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS
VIDEOS
EL TRECE
09.15 EL GARAGE
10.00 CINE A LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO
VS. ATENAS
19.30 DE A DOS
20.00 VHS
21.00 SÁBADO SAGRADO
22.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
- ESTRENO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
23.00 BÁSQUET FEMENINO:
CENTRAL CÓRDOBA VS. CORONEL
SUÁREZ
CANAL 4
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
02:45 KRAMER CONTRA KRAMER
04:58 UN EQUIPO INCOMPARABLE
06:35 GAME OF THRONES ICE AND FIRE: A
FORESHADOWING
06:54 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
09:03 EL SECRETO DE ADALINE
11:20 ESPEJITO, ESPEJITO
13:18 EL ENCANTO DE LA BESTIA
15:02 ESPEJITO, ESPEJITO
16:59 RÁPIDOS Y FURIOSOS
19:01 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA
MUERTE
22:00 PEARL HARBOR
TNT
02:46 EN EL CORAZÓN DEL MAR
04:53 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:00 SOY EL NÚMERO CUATRO
07:10 RICKY RICÓN
08:54 TOY STORY 2
10:29 JACKIE CHAN PRIMER IMPACTO
11:59 MONSTERS, INC.
13:42 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
15:49 UN SUEÑO POSIBLE
18:08 MALÉFICA
19:53 AL FILO DEL MAÑANA
21:56 ZOOTOPIA
00:01 EN EL CORAZÓN DEL MAR
TCM
00.11 EL ESPECIALISTA
02.11 TIERRA DE LOS MUERTOS
03.58 LOST
04.42 LOST
05.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.39 LA NIÑERA
07.02 LA NIÑERA
07.25 LA NIÑERA
07.49 LOST
09.17 LOST
10.01 LOST
10.46 CASADOS CON HIJOS
11.10 CASADOS CON HIJOS
11.35 CASADOS CON HIJOS
12.00 LA NIÑERA
12.23 LA NIÑERA
12.47 LA NIÑERA
13.09 LOST
13.54 LOST
14.38 CASADOS CON HIJOS
15.28 CASADOS CON HIJOS
15.53 SOMOS MARSHALL
18.12 EL BUENO DE LA PELÍCULA
20.07 SWORDFISH
22.00 EL ESPECIALISTA
23.59 TIERRA DE LOS MUERTOS
SPACE
01:24 LA NUEVA PESADILLA
03:08 VACACIONES EXPLOSIVAS
05:01 VIDEOCLUB
06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:26 GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA
08:22 EL JUEZ
10:00 EL HOMBRE ARAÑA 2
11:42 EL HOMBRE ARAÑA 3
14:20 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
16:53 BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE
19:43 ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA
22:00 JURASSIC WORLD
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
HOY, MAÑANA Y MARTES 5 DE FEBRERO, FESTIVAL NACIONAL DE LA
SALAMANCA, CON LA PRESENCIA LUCIANO PEREYRA, RALY BARRIONUEVO Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON
NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES
DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
(AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA
USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL JUEVES 14, A PARTIR DE LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK &
LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE,
DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.
CINES
SUNSTAR
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/02 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 Cast) 00:10 Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/02 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Cast)
SPIDERMAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY Y MAÑANA- 22:00 (Cast) 00:20
(Cast)
EL REGRESO DE MARY
POPPINS (2D)
FAMILIAR (ATP)
HOY - 16:40 (Cast) 19:15 (Cast)
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
HOY - 21:50 (Subt) 00:20 (Subt)
DRAGON BALL SUPER:
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
03/02 14:45 (Cast) 17:10 (Cast) 19:15
(Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY- 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/02 - 14:15 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00
(Cast)
GLASS (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA- 21:30 (Subt) 00:05
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGON ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 20:10-
EL REGRESO DE MARY
POPPINS ATP
CASTELLANO 2D 19:40
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO APTA 13
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00
DRAGON BALL SUPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
BTS LOVE YOURSELF IN
SEOUL
9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES A
LAS 17.30