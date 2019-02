CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de febrero de 2019

03/02/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 FINDE EN NICK

12.30 CINE. FLICKA

14.00 CINE. DR. DOLITTLE

15.15 CINE. PAPÁ POR SIEMPRE

17.15 CINE. BAÑEROS 4- LOS

ROMPEOLAS

19.00 CINE. TITANIC

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. TITANIC

22.30 CINE. LOS 33

00.45 MTV CANIGGIA LIBRE

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

TV PÚBLICA

15.30 COCINEROS

17.30 LOCOS POR EL CAMPO

21.00 FESTIVAL PAÍS ‘19

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS

VIDEOS

EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL 14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO

VS. ATENAS

19.30 DE A DOS

20.00 VHS

21.00 SÁBADO SAGRADO

22.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

- ESTRENO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO:

CENTRAL CÓRDOBA VS. CORONEL

SUÁREZ





CANAL 4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

02:45 KRAMER CONTRA KRAMER

04:58 UN EQUIPO INCOMPARABLE

06:35 GAME OF THRONES ICE AND FIRE: A

FORESHADOWING

06:54 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

09:03 EL SECRETO DE ADALINE

11:20 ESPEJITO, ESPEJITO

13:18 EL ENCANTO DE LA BESTIA

15:02 ESPEJITO, ESPEJITO

16:59 RÁPIDOS Y FURIOSOS

19:01 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

22:00 PEARL HARBOR

TNT

02:46 EN EL CORAZÓN DEL MAR

04:53 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:00 SOY EL NÚMERO CUATRO

07:10 RICKY RICÓN

08:54 TOY STORY 2

10:29 JACKIE CHAN PRIMER IMPACTO

11:59 MONSTERS, INC.

13:42 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

15:49 UN SUEÑO POSIBLE

18:08 MALÉFICA

19:53 AL FILO DEL MAÑANA

21:56 ZOOTOPIA

00:01 EN EL CORAZÓN DEL MAR

TCM

00.11 EL ESPECIALISTA

02.11 TIERRA DE LOS MUERTOS

03.58 LOST

04.42 LOST

05.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.39 LA NIÑERA

07.02 LA NIÑERA

07.25 LA NIÑERA

07.49 LOST

09.17 LOST

10.01 LOST

10.46 CASADOS CON HIJOS

11.10 CASADOS CON HIJOS

11.35 CASADOS CON HIJOS

12.00 LA NIÑERA

12.23 LA NIÑERA

12.47 LA NIÑERA

13.09 LOST

13.54 LOST

14.38 CASADOS CON HIJOS

15.28 CASADOS CON HIJOS

15.53 SOMOS MARSHALL

18.12 EL BUENO DE LA PELÍCULA

20.07 SWORDFISH

22.00 EL ESPECIALISTA

23.59 TIERRA DE LOS MUERTOS

SPACE

01:24 LA NUEVA PESADILLA

03:08 VACACIONES EXPLOSIVAS

05:01 VIDEOCLUB

06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:26 GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA

08:22 EL JUEZ

10:00 EL HOMBRE ARAÑA 2

11:42 EL HOMBRE ARAÑA 3

14:20 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

16:53 BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE

19:43 ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA

22:00 JURASSIC WORLD





A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

HOY, MAÑANA Y MARTES 5 DE FEBRERO, FESTIVAL NACIONAL DE LA

SALAMANCA, CON LA PRESENCIA LUCIANO PEREYRA, RALY BARRIONUEVO Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR, CON

NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS CRISTALES

DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA

USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL JUEVES 14, A PARTIR DE LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK &

LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE,

DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.





CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/02 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 Cast) 00:10 Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/02 15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY Y MAÑANA- 22:00 (Cast) 00:20

(Cast)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

HOY - 16:40 (Cast) 19:15 (Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

HOY - 21:50 (Subt) 00:20 (Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

03/02 14:45 (Cast) 17:10 (Cast) 19:15

(Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY- 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/02 - 14:15 (Cast) 16:30 (Cast) 19:00

(Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 21:30 (Subt) 00:05

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 20:10-

EL REGRESO DE MARY

POPPINS ATP

CASTELLANO 2D 19:40

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

BTS LOVE YOURSELF IN

SEOUL

9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES A

LAS 17.30