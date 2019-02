FÚNEBRES | 3 de febrero de 2019

03/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

- José Agustín Barraza (La Banda)

- Azucena de las Nieves Loto (La Banda)

- Lidia Vicenta Díaz (La Banda)

- Maurilio Ángel Nieva (La Banda)

- Néstor Lorenzo Peralta

- Leonilda Seda

- Julio Horacio Cáceres (La Banda)

- Agustín Floricel (Árraga)

- Mirta Elina Rojas (La Banda)

- Nelly del Valle Martínez

- Juan Carlos Coronel

- Facunda Isabel Coronel

- Amanda Eulogia Toloza

- Carlos Luis Torres

- Julia Argentina Ruiz (Forres)

- Yolanda Argentina Gómez

Sepelios Participaciones

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Lic. Ana Elena Luna de Marcos, hijos, hijos políticos y nietos, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. e hijos Gustavo y Benjamín ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, FACUNDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su madre Antonia, sus hermanos Moty Neny y Pochy y sobrinos y demás familiares. Sus resto serán inhumados hoy en el cementerio De Maco 11hs. Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE La Plata 162 tel.4219787.

CORONEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposa Karina Castillo, sus hijos Gonzalo, Ludmila, Emanu, Lupe y Ezequiel, su madre Marta Diaz, hermanos y demás flias. Sus resto serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad 11 hs. Servicio Realizado Por COCHERÍA NORTE La Plata 162 TEL.4219787.

NOGALES, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. Lic. María Inés Falcione de Gavícola, participa con mucho dolor su fallecimiento y desea consuelo para toda su flia. Eleva oraciones en su querida memoria.

NOGALES, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. Hasta siempre querida Yoly, te despedimos muy apenados Norma Accastelli y sus hijos, Nelson, Vilma, Irina, Gabriel e Ivana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NOGALES, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/19|. La madrina de su hija Nataie, Irina Argañaraz Accastelli y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de Yoly y elevan oraciones en su querida memoria.

PERALTA, NÉSTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Su esposa: Cristina Navarro, sus hijos: Nestor, Gabriel, Carlos y María Guadalupe, hijas pol.: Rocío y Rita, sus nietos: Emanuel, Denisse y Luna, part. su fallec., sus restos fueron inhumados en el cement. de Los Flores. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA, NÉSTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Representante legal, apoderados legales de los colegios del Obispado de Santiago del Estero - SAED participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Lorenzo Peralta, personal de los colegios del Obispado en la comunidad del Inst. Santo Tomás de Aquino.

PERALTA, NÉSTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Más allá del sol yo tengo un hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol". La comunidad educativa del Instituto Santo Tomás de Aquino en su niveles superior, secundario, primario e inicial participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero de trabajo Lorenzo Peralta. Eleva oraciones en su memoria y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

PERALTA, NÉSTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en praderas cubiertas de verdor Él me hará descansar". La comunidad educativa del Instituto SantoTomás de Aquino nivel secundario despide con profunda tristeza a su compañero Lorenzo Peralta, excelente persona y compañero. Acompaña a su familia en este momento de dolor y eleva oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Marquesa Adriana Zurita de González acompaña en el dolor a la familia de don Carlos por su desaparición física, quien junto a su esposa, la Sra. Chita, fueron ejemplo nupcial para siempre, a la manera de Melquisedec. Que el Señor lo guarde en su gloria.

SEDA, LEONILDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus hijos: Dulce Patricia y Dr. Jorge Abalos, Angel Eduardo y Marta Robles, Maria Ines, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata Nº 162. Tel. 4219787.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus hijos Ramón, Clelia, Marta, Carlos, Mingo, Noemí y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Piedad, Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) Serv. Caruso S:A ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su amiga y vecina Gladys Fernández de Faisal, junto a sus hijos Marizabel Faisal y Rubén Jorge; y Carlos Faisal y Susana Vittar, con sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Imperio Fernández de Baff y José María Fernández despiden a su vecina y amiga. Qué brille para ella la luz que no tiene fin.

TORRES, CARLOS LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 02/02/19|. Sus familiares, amigos y demás participan de su fallecimiento, sus restos fueron velados en Belgrano sur 426 e inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanotapraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

ÁVILA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo... enjuga tu llano y no llores si me amas". Su esposa Cachi, sus hijos Daniela, Fernando y Myriam; su nieta Milagros invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada, al cumplirse 2 años de su partida.

CORIA, CÉSAR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su esposa e hijos invitan a la misa al cumplirse los nueve días de su fallecimiento a realizarse el día lunes 4 en la iglesia Catedral a las 20,30 hs.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Madre querida que difícil se no hizo tu partida, que difícil aceptar que ya no estás físicamente entre nosotros. Nos consuela saber que estás gozando en el Reino de los Cielo, junto a tu amado padre Micaelo. Su esposo Juan José; sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de recordarse el séptimo mes de su partida. Ruegan una oración a su memoria ¡Descansa en paz, bella Polaquita querida!

MEDINA VDA. DE BRANDÁN, MARÍA DE LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Te fuiste en una noche muy tranquila. Te fuiste sin avisarnos de tu partida. Te fuiste dejándonos tu amor, tu dulce voz, tus lindas enseñanzas y tu gran humildad. Te fuiste en paz y así te dejamos descansar en paz. Descansa en paz " Madre querida". Son los deseos de tu hijo Hugui, tu hija política Alba, tus nietos Mayra, Lucas, Fito y Lourdes, de tus bisnietos, Sofi, Ludmi, Joni y Martína, y de tu hija en el afecto Chuny. Al cumplirse seis meses de su partida invitamos a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Virgen del Valle del Bº H. Hondo para rogar por su eterno descanso de su alma.

MURATORE, PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su esposa Nora, sus hijos Exequiel y Mayra, Gustavo y Daniela, Mariano, Sebastián, los "amores de su vida" Thiago, Jazmín y Constanza, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse los nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos agradecen a quienes nos acompañaron en este triste momento e invitan a participar de la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en Santo Domingo, al cumplirse 9 días de su partida. Siempre estarás en nuestra memoria.

SAAVEDRA DE VALDEZ, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 3/1/19|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, sus hijos, hijos politicos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

YACHELINI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Maiteuchi: hoy es otro año más sin tu presencia física, cuánto dolor hemos sentido en estos tiempos, cuando tú eras todo para nosotros. Sabemos que dijiste que te ibas con Dios, eso quiere decir que sentías mucha paz. Los que sufrimos somos nosotros, pero nuestro recuerdo es permanente y sentimos que estás con nosotros, ésta es la manera con la que te recordamos siempre. Que descanses en paz, mi querida hija. Marisa Yachelini.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, JOSÉ AGUSTÍN (q.ep.d.) Fallecio 1/2/19|. Su esposa Irma Noemi Rojas; hijos: Cristian, Gabriela, Nony y Mauro; hijos politicos, nietos y demas familiares part. su fallecimiento sus restos seran inhum. Hoy 9hs en el cement. de La Misericordia (La Banda). NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

CÁCERES, JULIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposa Rafaela, sus hijos Julio, Soledad, Jorgelina, Jesus, Willian, Claudio, hijos politicos, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio La Misericordia. Cobertura NORCEN SRL . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA Nº 162 - TEL. 4219787.

DÍAZ, LIDIA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposo Antonio, sus hijos Fabian, Walter, Marina. Nietos, hermanos, su madre Antonia y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - Plata 162. Tel. 421-9787.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Hugo Gerez y su esposa María Elena Farias y familia participan su fallecimiento rogando cristiana resignación para su familia.

GÓMEZ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Su hermana Concepción Gomez y flia., participa con profundo dolor su partida, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Querida tia Marta, ya descansa en los brazos del Señor. Sus sobrinos Adriana Tavella y Osvaldo Quinteros, Paulina, Fabiola y flia., Martin y flia., Gonzalo y flia., participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para sus hijos Lito y Polo.

GÓMEZ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Sus sobrinas Estela y Mary Flores y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Sus sobrinas Roxana y Sonia Juarez y flia., participan con profundo dolor su falleciiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, MARTA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Dominga Orellana y flia., participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Polo y Lito en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposo Alfredo, sus hijos Cindi y Mauro, hijos políticos Romi, su nieta Soe y cuñados. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. Cob. Norcen. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - Plata 162. Tel. 421-9787.

LOTO, AZUCENA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposo Rarame, su hija Marisa, hijo politico Dario, nietas Leonela, Evangelina, Isabela y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia Cob. Socio. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - Plata 162. Tel. 421-9787.

LOTO, AZUCENA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Concédele Señor el descanso eterno y permite contemplar la luz que tu rostro. No se borrarán de nuestra memoria aquellos encuentros familiares compartidos de alegría y la bondad de tu ser que llegaba a cuantos te rodeaban". Sus primos Héctor, Alba Luz, Angélica, Nilda, Lito, Rosa y Susana Pereyra; primos políticos Clara y Rosell participan con inmenso dolor tu inesperada partida y acompañamos a tus seres queridos en tan triste despedida. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Permanecerás por siempre en el corazón de quien tanto te quiso y nunca te olvidaré querida madre". Su hijo Domingo Mansilla, lamenta con profundo dolor, tan irreparable pérdida. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 hs en el Cementerio La Misericordia. Casa de Duelo: Lamadrid Nº360 Bº Bajo de Vertiz (La Banda).

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Acompañamos a Domingo, su ex-colega y amiga Juana Urquiza de Miranda, Miguel Miranda y familia, en este difícil momento, rogando al Señor consuelo y resignación para Dominguito.

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Vivirás en el recuerdo de tus amigas del Grupo de la Virgen de San Nicolás: Chichina, Gringa, Corina, Nely, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MANSILLA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Los integrantes de la Cofradía Virgen del Valle de la parroquia Santiago Apóstol: María Elena Armas, Puchi y Chocho Neirot, Gringa y Omar Campos, acompañan con profundo dolor a sus hijos y flia. de nuestra querida amiga Juanita Mansilla.

MARTÍNEZ, NELLY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposo Antonio Arenas, sus hijos Daniel Beatriz, Carlos, hijos políticos Azucena, Raúl y Marcela; nietos Franco, Sebastián, Sandra, Florencia y Yesica; Gonzalo, Rodrigo, Diana y Celeste y Tania; bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. de Zanjón, casa de duelo Av. Rivadavia 323 (sv.) EMPRESA SANTIAGO.

MARTÍNEZ, NELLY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Compañeros de trabajo de su hijo Daniel de Empresa Santiago: Sira, Merce, Silvia, Adrián, Jorge, Gustavo, Diego, Bruno, Walter, participan el fallecimiento de su madre. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Zanjón.

MARTÍNEZ, NELLY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Gerencia y administración de Empresa Santiago Servicios Fúnebres y Sociales participa el fallecimiento de la madre de su empleado Daniel. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio el Zanjón.

NIEVA, MAURILIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

NIEVA, MAURILIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Mario Tenti y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Exequiel y lo acompañan en este difícil momento.

NIEVA, MAURILIO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Nuevo Básquet Amateur Santiagueño participa con profundo dolor en el fallecimiento del padre del árbitro y dirigente Exequiel. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, MIRTA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus hermanos Raquel y René, hermanos Polit. sobrinos y demás Flias. Sus resto serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia 9 Hs. Cob. Norcen Servicio Realizado POR COCHERIA NORTE La PLATA 162 TEL.4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACEVEDO, AGUSTÍN FLORICEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus padres Mirta y Antonio, sus hermanos y demás familiares. Sus Resto Serán Inhumados hoy en el cementerio de Árraga 09 hs. Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE 162.TEL.4219787 .

RUIZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d) Falleció el 01/02/19|. Con gran dolor te despiden tus sobrinos y vecinos, te vamos a extrañar mucho, rogamos para ti el eterno descanso. sus restos fueron velados en Forres e inhumados cementerio Forres 10 hs. Ceremonial, Exequias y Tanotapraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.