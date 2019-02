Fotos Siete bares y pubs recibieron multas por no estar habilitados

03/02/2019 -

Un total de 7 bares y pubs de la capital santiagueña fueron multados durante este fin de semana, a partir de las inspecciones encaradas por personal policial. Tres de los bares multados están ubicados sobre Avenida Belgrano, donde se pudo constatar y observar una gran cantidad de concurrentes que consumían bebidas alcohólicas. Ante la solicitud de la licencia policial habilitante, los propietarios de los bares mencionaron no contar con ella. Inmediatamente los propietarios fueron notificados de la situación y el apercibimiento de su inmediata regularización para evitar una eventual clausura en caso de reincidir. Los cuatro bares restantes se localizan todos sobre Avenida Roca en la ciudad Capital. Además de la licencia policial, a estos bares se les pidió exhibir las autorizaciones para funcionar como locales bailables, pero no contaban con ellas. Ante la falta de medidas de seguridad para los clientes presentes estos locales fueron desalojados y de igual manera sus dueños intimados a cumplir con las habilitaciones correspondientes. En el séptimo lugar controlado, cerca de las 6 de ayer se percató la presencia de una menor de edad, que ingresó al local con un DNI que no era el suyo. La jovencita de 17 años se encontraba alcoholizada y fue resguardada y trasladada hasta su domicilio, al cuidado de sus padres. Las tareas se focalizaron en controlar la documentación referente a licencias policiales para el expendio de bebidas alcohólicas, Inspección de la División Bomberos, permisos para explotación del rubro local bailable, entre otros indispensables. De esta manera, la Jefatura Central de Policía trazó un firme lineamiento de políticas de seguridad pública destinada a proteger al ciudadano. Los controles se encaran principalmente en los bares, pubs, boliches y fiestas privadas, para registrar las sanciones correspondientes.