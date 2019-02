Una linda alegría para comenzar el año

Fotos CELEBRACIÓN. Diego Jara le pegó fuerte al palo izquierdo de De Olivera y le dio una victoria importante al Ferro.

03/02/2019 -

Su primera cita del año tuvo un final feliz. Central Córdoba derrotó anoche a Platense por 1 a 0, en lo que fue el reinicio del campeonato de la B Nacional por la fecha 14. El partido, que debía jugarse el viernes pero que fue reprogramado por la lluvia, se definió gracias al gol de penal de Diego Jara, a los 20’ del complemento. El "Ferro" no tuvo su mejor noche, pero no dejó pasar su chance para sumar de a tres.

En el comienzo del encuentro, Platense mostraba más determinación para atacar. Melivillo no encontraba los espacios para desnivelar, y la visita complicaba con un par de remates de media distancia que fueron bien controlados por Taborda.

A Central Córdoba le costaba demasiado llegar con peligro y jugaba demasiado lejos del área rival.

A los 29, Tarragona recibió desde la derecha y apenas ingresando al área, remató de derecha. Taborda reaccionó y despejó el peligro de gol. El Calamar era más por situaciones y porque se hacía dueño del balón. La visita jugaba en campo rival y merodeaba el gol.

Los minutos finales de la primera etapa estuvieron marcados por una fuerte llovizna que se desató en el Oeste y por dos equipos que mostraban mucha aceleración hasta tres cuartos de cancha, donde todo el peligro se disipaba. Así, se fueron al descanso en cero.

El segundo tiempo, comenzó con la misma tónica. El partido era ordinario y se seguía jugando lejos de las áreas. Platense ya no tenía tanto la pelota y Central Córdoba tampoco podía imponerse desde el juego. Robles tuvo la primera clara para el local a los 11’, pero el arquero De Olivera evitó la caída de su arco. El Ferro comenzó a animarse y tomó el rol protagónico. A los 18’ Nahuel Luján remató fuerte, el arquero dio rebote y la pelota le quedó al propio ex Belgrano de Córdoba, quien antes de rematar, fue tocado por Iribarren y Comesaña pitó penal. Diego Jara no perdonó y puso el 1 a 0. De Olivera adivinó el palo pero no pudo llegar a desviar la pelota. Central lo ganaba 1 a 0.

De allí hasta el final, poco pasó y Central Córdoba terminó festejando.