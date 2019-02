Disminuyó significativamente el aporte de agua al embalse y su derivación

Fotos SITUACIÓN. La presa de Río Hondo mantenía anoche una cota de 272,01 msnm y erogaba con normalidad, lejos de cualquier situación alarmante.

03/02/2019 -

La mermas de lluvias sobre la cuenca alta permitió tener una situación más controlada en el embalse de Las Termas de Río Hondo.

El asesor del Ministerio del Agua y Medio Ambiente de la provincia, Ing. Salomón Lafi, resaltó que "disminuyó significativamente el aporte y también la derivación, que fue (ayer) de 380 m3/s metros cúbico por segundo e ingresaba al embalse 344 metros cúbico por segundo", dijo, mientras se mantiene una cota de 272,01 m.s.n.m.

"Al dejar de llover en Tucumán, bajó el caudal", amplió, en cuanto a las últimas maniobras de la hidroeléctrica realizadas ayer para controlar la situación del caudal del río Dulce.

El profesional comentó además que hoy "será un día más tranquilo", ya que no se esperan precipitaciones. No obstante, no se descartan crecientes que puedan registrarse durante este mes y marzo.