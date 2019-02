Quimsa se debe una alegría de visitante

03/02/2019 -

Tras perder ante Instituto, el plantel de Quimsa permaneció en la capital cordobesa para afrontar esta noche su cuarto partido del año en calidad de visitante. En el Polideportivo Carlos Cerutti, enfrentará a Atenas, en busca de saldar esa cuenta pendiente en materia de juego y de resultados.

Su último triunfo como visitante fue el 7 de diciembre del 2018, cuando venció a Quilmes (86 a 84), en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Pasaron casi dos meses, en los que el equipo no pudo ganar ante Regatas (87 a 82), Comunicaciones (83 a 75) e Instituto (86 a 74), pero esta noche tendrá una oportunidad inmejorable.

Quimsa deberá sobrellevar la ausencia de Courtney Fells, que se perdió la gira por un desgarro en el isquiotibial izquierdo, pero tiene varias opciones confiables en ese puesto.

Enfrente tendrá al último de la tabla, al que venció el martes pasado en el Ciudad (88 a 78) con una gran actuación colectiva.

Atenas, que viene de una racha de tres derrotas consecutivas, se potencia como equipo en el Cerutti, por lo que Quimsa deberá jugar con gran concentración y eficacia.

Otros partidos

Esta noche también se jugarán estos partidos: desde las 20, Ferro vs. Quilmes; 21.30, Argentino vs. Comunicaciones y La Unión vs. Regatas (Gustavo D’Anna será uno de los jueces).