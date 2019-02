Las cuatro reformas que faltan para que crezca la economía

03/02/2019 -

Para Etchebarne, las soluciones de fondo que demanda la Argentina son las reformas estructurales como la laboral, la previsional, la impositiva y el gasto público. "La Argentina sigue con problemas de fondo, no ha hecho ninguna de las grandes reformas estructurales que necesita el país y para crecer, para ir alcanzando a los países desarrollados tenemos que crecer al 6% anual por lo menos, no hay ninguna posibilidad que eso ocurra mientras no hagamos reformas estructurales", señaló. Ennumeró que "tenemos que hacer la reforma laboral, la previsional, como mínimo igualar la edad jubilatoria de hombres y mujeres porque no tiene sentido que las mujeres se jubilen 5 años antes que los hombres cuando viven 5 años más, porque además la Anses está quebrada. En la reforma laboral y la flexibilización hay que entender que los mercados laborales de hoy no son los mismos que hace 70 años, porque ha evolucionado". Sobre la reforma laboral, dijo que "no se pueden tener contratos laborales tan complicados que no permitan una flexibilidad, tiene que ser fácil el despido y fácil la contratación. Si el despido es difícil, la contratación es difícil. Por eso hay que hacer la reforma laboral y otras dos más: la reducción del gasto público, que implica reducción del personal del Estado, una racionalización de los planes sociales y una fuerte reducción de impuestos. La Argentina tiene una presión impositiva descomunalmente alta".