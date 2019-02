Fotos "La administración actual mantiene la misma presión impositiva que la de Cristina Kirchner"

E l experto Agustín Etchebarne se refirió a la situación de la economía en este inicio de año. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el analista destacó la influencia de los mercados externos en la "tranquilidad" financiera que tuvo el Gobierno nacional en este primer mes del 2019 y que lo podrá acompañar durante buena parte del año. Pero también cuestionó los cambios que el actual Gobierno no introdujo y que en su opinión, derivaron en la actual situación de recesión en que se encuentra la economía, escenario al que calificó de "complicado". Señaló que el ajuste lo hizo el Estado sobre el sector privado, vía mayores impuestos y sin encarar ninguna reforma hacia dentro del mismo. Agregó en este punto que con impuestos "descomunalmente altos" y con más ajustes para el sector privado "es la fórmula para el desastre". Lo que sigue es parte de la conversación mantenida con el economista. ¿Cómo ve este inicio de año y cómo seguiremos en los próximos meses? El año empezó bien, fundamentalmente porque también comenzaron bien los mercados internacionales, EE.UU. en enero emprendió con una creación de empleo de 304 mil empleos nuevos y al mismo tiempo la Reserva Federal se puso en modo pausa. Se pensaba que iba a aumentar otras 3 veces la tasa de interés este año, pero ahora se piensa que lo hará solamente una con lo cual eso le dio mucho aire a los mercados, a las bolsas y a los países emergentes. Eso la benefició a la Argentina porque permitió la baja del riesgo país, por debajo de 650 puntos básicos. ¿Esto alcanza para todo el año? Esto es de corto plazo. Por otro lado la política monetaria del BCRA de corto plazo también está funcionando porque el dólar está bastante planchado, eso generó cierta calma y empezó a bajar un poquito la tasa de interés. Hasta ahí, diría es todo positivo. En marzo empieza la cosecha gruesa, va a entrar dinero de la soja y desde el punto de vista de la situación financiera, con el apoyo del FMI, es un año que empieza de modo bastante tranquilo. Pero, la economía sigue muy complicada. Se han perdido 174 mil empleos en los últimos tiempos y la recesión continúa,. Hay alguna expectativa de alguna mejora en la segunda mitad del año, pero lo cierto es que el Gobierno no ha hecho nada para que la economía argentina comience a crecer en el largo plazo, es la parte que me preocupa. ¿Qué es lo más preocupante? Lo que a mí me preocupa es que el acuerdo con el FMI de déficit cero para todo este año, es probable que se logre de déficit cero primario que implica que va a ser de 3 puntos sobre el PBI de intereses y no estamos pagando. La deuda sigue creciendo, llegó a 95% del PBI de forma tal que la deuda es grande. Pero además, lo que se achicó de déficit fiscal se logró con aumento de tarifas y con más impuestos y ahí viene la parte más negativa. La parte más negativa es que la clase política argentina se pone de acuerdo siempre en subir impuestos y nunca en bajar el gasto público. Y esta suba de impuestos nos ha hecho perder otras 4 posiciones en el Indice de Libertad Económica que mide la Heritage Foundation que estamos en el puesto 148 en el mundo. De esa forma no se puede crecer de largo plazo, esa es la realidad. ¿Hay expectativas de recuperación durante el segundo semestre? En el segundo semestre empieza la cosecha de soja y va a ser una recuperación con respecto de la sequía del año pasado, se van a tener indicadores de incrementos importantes. A eso lo acompañan algunos sectores exportadores, incluso la entrada de Turismo extranjero aunque el turismo interno tiene el problema que le pega la recesión pero por el lado del turismo extranjero va a haber ingresos importantes, por eso el saldo da positivo. ¿El empleo y el salario se van a recuperar? ¿es viable esa posibilidad? Creo que es viable que en la segunda mitad del año haya una cierta recuperación que no va a ser crecimiento sino recuperación de parte de lo que se perdió. Tanto en términos de la economía como también no creo que sigan perdiendo poder adquisitivo porque es probable que este año recuperen parte de lo perdido el año pasado. Tanto salarios como jubilaciones tuvieron una fuerte pérdida. Este año, como es un año electoral eso también influye, van a tratar que no se repita lo del año pasado, pero, no hay soluciones de fondo. Hoy la presión impositiva impacta en el 50% del precio de varios productos, ¿Cómo se cambia eso? Es así, pero sobre eso las empresas pagan impuestos altísimos. Están pagando una presión impositiva que es la segunda más alta del mundo después de la isla de Komodo en África con lo cual se tiene ahí un problema fenomenal porque no se puede competir con nadie. Ni con Europa, ni con EEUU, ni con los países pobres o con otros que tienen menores sueldos como los chinos. Tampoco con América Latina. O sea, nos han puesto en la cabeza que no podemos competir con nadie porque tenemos regulaciones inmensas, no tenemos flexibilidad laboral y tenemos impuestos descomunalmente altos. Todas esas reformas hay que hacerlas y cuanto antes mejor porque no hacerlo es seguir en este problema. En una recesión como la actual, la mayor presión impositiva no es una salida para las pymes... Es que por no hacer el ajuste del Estado, el ajuste se hizo sobre el sector privado. El ajuste se hizo con aumento de tarifas y de impuestos sobre el sector privado, pero no se hizo ningún ajuste sobre el sector público. Cuando se habla del ajuste hay que diferenciar muy bien de qué estamos hablando. Nosotros queremos aliviar al sector privado, a las empresas, para que contraten personal y ajustar al Estado. En cambio los políticos hacen lo contrario, no ajustan al Estado y el sector privado pierde 134.000 empleos. Además, la economía se achica y por lo tanto es más difícil recaudar y por lo tanto, a un sector privado cada vez más chico, le ponen nuevos impuestos. Es la fórmula para la perdición total de la Argentina. La fórmula de seguir achicando cada vez más al sector privado y poniéndole cada vez más impuestos es la fórmula para el desastre. ¿Si llegara a ser reelecto Macri podrá encarar alguna de estas reformas? Sea quien fuera el que gane tiene dos alternativas. O encara las reformas o nos dirigimos al default y va a ser muy feo para la Argentina cualquiera sea el que gane. Sea el peronismo, Macri o el que sea. Si gana Espert va a hacer las reformas porque lo está diciendo, pero la Argentina tiene una estructura de deuda muy alta y una estructura económica que la hace entrar en recesión permanentemente. Tuvimos cinco recesiones en 10 años, no hay país en el mundo que haya tenido 5 recesiones en 10 años, excepto Venezuela y la Argentina. Nadie más tiene 5 recesiones en 10 años, la Argentina con el esquema actual no funciona, claramente. Es indispensable. Cualquiera sea el que gane va a tener que hacer reformas. No sé si los argentinos quieren hacerlas. Lo que tengo claro es que es indispensable porque sino estamos sufriendo las consecuencias. La recesión actual, la pérdida del empleo actual es consecuencia directa de no haber hecho las reformas. La Argentina hoy mantiene la misma presión impositiva que Cristina Kirchner. La administración actual está igual que la administración anterior. La cantidad de empleados públicos es la misma y la cantidad de planes sociales creció en más de un millón de personas. Es imposible contener este sistema.