Fotos Exportaciones agropecuarias dejaron U$S1.756 millones

03/02/2019 -

Durante el mes de enero ingresaron a la Argentina divisas provenientes de las exportaciones de commodities de origen agropecuario por un monto de US$ 1.755,69 millones, según informaron en forma conjunta la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportaciones de Cereales (CEC). "Durante el último mes de enero las empresas del sector l iquidaron la suma de 1.755.694.136 dólares", aseguraron ambas entidades, que reseñaron también que "el monto ingresado el mes anterior había ascendido a 1.040.514.400 dólares". Ciara y CEC representan un tercio de las exportaciones argentinas y en la información divulgada explicaron que "el incremento de la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de trigo y cebada para exportación". Añadieron que "las compras ya comprometidas para esta campaña ascienden a más de 8.4 millones de toneladas de trigo, 600.0000 toneladas de cebada cervecera y más de 1.3 millón de toneladas de cebada forrajera". La información añadió que "la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Las pérdidas en la soja, producto de las lluvias e inundaciones, serán de 455.000 hectáreas, 185.000 más que las estimadas la semana pasada, según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para la entidad, se perdió el 9% del área productiva de soja tomando en cuenta que a las 185.000 hectáreas de soja que se habían descontado la semana pasada por no poder sembrarse, ahora se suma un nuevo recorte de aproximadamente 270.000. Para la entidad rosarina, en solamente un mes la región núcleo pasó de una intención de siembra inicial de 5,45 millones de hectáreas a 4,99 millones. Es a me rma s e d e b e a 115.000 hectáreas perdidas en el centro sur de Santa Fe, 85.000 en el norte bonaerense y 70.000 en el este de Córdoba. "En los últimos días de enero, en el oeste bonaerense llovieron 140 mm, mientras que el norte de los departamentos Unión y Marcos Juárez en Córdoba, junto a San Martín y Belgrano en Santa Fe acumularon entre 100 y 150 mm", destacó la entidad rosarina. P or su parte, la falta de oxigenación de raíces, muerte o poco desarrollo de nódulos y la proliferación de enfermedades empiezan a poner en duda los rinde de la oleaginosa. "Las áreas menos perjudicadas pueden soportar nuevas lluvias de 40 a 50 mm. Pero en las zonas más sensibles, la cantidad de lluvias de acá en adelante estará correlacionada con una caída de rindes. No obstante, todavía un 45% del total de la soja de primera es calificada como muy buena", concluyó la entidad. El consumo de fertilizantes creció por segundo año consecutivo, pese a la sequía en la campaña gruesa, según un estudio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "El consumo de fertilizantes creció por segunda campaña consecutiva pese a que por la sequía el volumen consumido en la campaña de granos gruesos se redujo en relación al ciclo previo", destacó la entidad. El resultado final positivo se explica porque los cultivos degrano fino alcanzaron el mayor consumo de los últimos siete años. "Las gramíneas, fundamentalmente trigo y maíz, representaron el mayor consumo de fertilizantes: con un valor de 73% el aporte se mantuvo estable en relación al ciclo previo", señaló el informe.