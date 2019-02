Lucía Galán se metió en la pelea entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti

03/02/2019 -

En medio de la conflictiva relación de Andrea del Boca (53) con Ricardo Biasotti (59), el padre de su hija Anna Chiara, quedó en el medio Lucía Galán (Dúo Pimpinela), quien tuvo una relación con Biasotti y fue amiga de Andrea, con quien su relación no terminó bien. Los rumores sobre esa amistad indican que Galán había tenido un romance con Biasotti, antes que del Boca, y que para la cantante fue algo imperdonable y que, desde ese entonces, nunca más volvieron a ser amigas. En el programa Confrontados (El Nueve), Lucía fue consultada sobre el tema y dijo: "No quiero hablar más. Tanto de Maradona como de Andrea del Boca tengo las pelotas al plato, hablando mal y pronto. Ya hablé muchas veces y aclaré muchas veces", arrancó. Amalia Granata, que fue pareja de Biasotti, fue una de las primeras que lo defendió tras los dichos de Anna Chiara: "No lo conocen a Ricardo. No hay manera de que él diga esa frase. Yo hablé con él, pero no le pregunté eso, porque no hay manera. Es una persona que no es agresiva, no se maneja con ese vocabulario y menos con su hija".

Y ahora quien ratificó lo que dijo Granata, fue Galán: "Todo lo que dice Amalia Granata es verdad", remató y aclaró el viejo rumor sobre el romance con el ex de Andrea del Boca: "Yo no salí con Biasotti: lo vi dos veces en mi vida".