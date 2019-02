Higuaín brilló y fue figura en la goleada del Chelsea

Fotos LETAL. Gonzalo Higuaín marcó dos lindos goles y se dio el gusto de gritar por primera vez en el Chelsea.

03/02/2019 -

El argentino Gonzalo Higuaín marcó dos tantos en la goleada 5 a 0 del Chelsea sobre el Huddersfield Town en partido por la fecha 25 de la Premier League.

En otro partido, el Tottenham Hotspur, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y con Erik Lamela como titular, venció 1 a 0 al Newcastle United (1-0) y reafirmó su condición de escolta del líder Liverpool.

Higuaín abrió la cuenta y también marcó el cuarto gol en la goleada en Stamford Bridge, a la que también contribuyeron el mediapunta belga Eden Hazard, con dos tantos, y el central brasileño David Luiz.

El Cardiff City, en su primer partido de local tras la desaparición del avión que transportaba a Emiliano Sala, realizó un homenaje al futbolista argentino con un enorme mosaico en las gradas y flores amarillas en el círculo central en su honor. El local se impuso 2 a 0 al Bournemouth.

En la victoria del Tottenham en Wembley los argentinos Paulo Gazzaniga y Juan Foyth estuvieron en el banco de suplentes; lo mismo sucedió con Federico Fernández pero en Newcastle.

Con esta victoria, Tottenham se coloca como único escolta de Liverpool (61) -visitará el lunes a West Ham-, mientras que Newcastle tiene 24 puntos.

En otros partidos de ayer los resultados fueron los siguientes: Brighton And Hove 0 -Watford 0; Burnley 1 - Southampton 1; Crystal Palace 2 - Fulham (Luciano Vietto) 0; Everton 1 - Wolverhampton 3 y Cardiff 2 - Bournemouth 0.

Hoy: Leicester vs. Manchester United; Manchester City vs. Arsenal. Lunes: West Ham vs. Liverpool.