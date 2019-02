Messi salvó otra vez a Barcelona

Fotos DEFINICIÓN. Lionel Messi recibió del chileno Alexis Vidal y la clavó desde fuera del área en el segundo tiempo.

03/02/2019 -

Lionel Messi concretó ayer una notable performance con dos tantos para evitar una derrota del líder Barcelona en el Camp Nou ante el ordenado Valencia (2 a 2), en el partido más importante de la fecha 22 de la Liga Española.

El rosarino, de 31 años, anotó a los 39 minutos del primer tiempo, mediante un tiro penal. Y también estampó la igualdad, tras recibir del chileno Alexis Vidal, a los 20m., del segundo tiempo, con un disparo desde fuera del área.

De esta manera, Messi llegó a las 21 anotaciones en lo que va del campeonato, liderando con comodidad por encima de su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez (15)

El equipo dirigido por Marcelino se adelantó en el tanteador, a los 24 minutos del primer período, a través del francés Kevin Gameiro, cuando el visitante ya había generado zozobras en la defensa blaugrana.

Y sobre los 32 minutos, mediante un tiro penal, Dani Parejo marcó el 0-2, que reflejaba el mejor rendimiento del elenco "Che".

A los 39 minutos de ese segmento inicial, el árbitro Undiano Mallenco sancionó penal (si hubiese dejado seguir la maniobra el "10" convertía de igual modo) y Messi recortó las cifras.

Sobre los 20m., del segundo tiempo, el crack metió un disparo combado, junto al poste derecho, y firmó la igualdad definitiva. Sumó su noveno encuentro consecutivo con goles con la camiseta del "Barsa".

Con este empate, Barcelona llegó a las 50 unidades y le sacó una ventaja de seis a Atlético Madrid (jugará hoy con el Betis) en la cima.

Valencia (30 puntos) mostró desde el comienzo al defensor Ezequiel Garay, mientras que Facundo Roncaglia integró el banco de suplentes.

En otros encuentros, Real Sociedad le ganó 2 a 1 al Athletic Bilbao; Levante y Getafe empataron sin goles, en tanto que Celta, con el argentino Gustavo Cabral, venció 1 a 0 al Sevilla, que alineó a los argentinos Ever Banega y Franco Vázquez.

Hoy jugarán Villarreal vs. Espanyol, Betis vs. Atlético Madrid, Eibar vs. Girona y Real Madrid vs. Alavés. Y el lunes se completará la jornada con el choque Rayo Vallecano vs. Alavés.