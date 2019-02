Superávit con Brasil por segundo mes consecutivo

03/02/2019 -

Argentina le envió a Brasil más productos de los que le compra por segundo mes consecutivo y así logró un superávit comercial de US$ 114 millones, contra un rojo de US$ 478 millones en 2018. En diciembre, el superávit había llegado a US$ 261 millones. Desde 2014 que el país no tenía dos meses seguidos en azul, según un trabajo de la consultora Abeceb. Sin embargo, más que un logro por incrementar las exportaciones, la mejora se debió a un desplome de las importaciones (cayeron 43,7% interanual), a raíz de la crisis local. Los rubros más afectados fueron los vehículos de pasajeros y de carga, tractores y autopartes, según un informe de Ecolatina, sobre la base de datos publicados en Brasil.