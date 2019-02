Fotos La presa El Bolsón recibió un gran caudal de agua por la crecida de los afluentes

FRÍAS, Choya (C) Las fuertes lluvias que en estos días han caído en la zona montañosa del este catamarqueño han producido el incremento sustancial del caudal de los ríos de esa zona que limita con la provincia de Santiago del Estero generando expectativa en la población. Inclusive la presa El Bolsón recientemente inaugurada, ha experimentado un importante ingreso. Los departamentos Choya y Guasayán limitan con sus pares catamarqueño de La Paz, El Alto (Choya) y Santa Rosa (Guasayán), y es justamente en estos en donde se ha concentrado en las últimas 48 horas intensas precipitaciones con abundante caída de agua, que han puesto a los diques en su cota máxima. En el caso particular del río Albigasta, en la presa El Bolsón, ubicada a unos 15 kilómetros en las montañas catamarqueñas, se embalsó una gran cantidad de agua que si bien no llegó a su cota máxima, sí se mostraba con un buen porcentaje de líquido. Desde el lado este del paredón principal, la presa cuenta con una válvula para el descargador de fondo. Es una sistema que sirve para permitir el paso del agua hacia el caudal natural del río, la cual está funcionando en plenitud. Igualmente lo que puede incidir en el crecimiento del Albigasta es todo lo que llueva desde este lugar hasta Frías. No obstante hasta ahora el cauce está en condiciones normales. El Albigasta tiene un módulo estimado de 3,4 metros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que si uno puede embalsar toda el agua que escurre en un año promedio, tendría un volumen de 100 millones de metros (100 hectómetros cúbicos) y esta presa tiene 38 millones, por lo tanto se llenará rápidamente, el resto va a seguir escurriendo vale decir que el río no se perderá tampoco como cauce natural Sin embargo lo que capta por ahora la atención de los frienses es el crecimiento del río de Guayamba, el cual desemboca en el dique de Collagasta, en el departamento El Alto, y cuando el cauce llega a la zona cercana a Frías, se lo conoce como río Los Morteros, que cuando desborda (generalmente por la velocidad con la que baja el agua desde la montaña), baña los campos cercanos a la ciudad por la zona noroeste y toma los canales encauzadores que rodean a Frías, llevando el caudal hasta el río Albigasta hacia el sur. De continuar las lluvias en la zona de montañas, la atención se irá incrementando.