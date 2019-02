Fotos Axel sueña con conocer personalmente a su ídolo, Luciano Pereyra

FRÍAS, Choya (C) Axel Salinas potencia su gran capacidad emotiva cuando escucha a su ídolo Luciano Pereyra. La lluvia pospuso hasta mañana (lunes) la concreción de un sueño que, por estas horas lo tiene en vilo, porque lo devora la ansiedad: sólo quiere ver actuar en vivo a Luciano en el Festival de La Salamanca. En lo que se ha materializado como una palmaria acción de inclusión social, hace 9 meses, Mariza Corbino, la propietaria de un negocio gastronómico céntrico, le propuso a la familia del joven de 21 años la posibilidad de que comenzara a trabajar en su local como mozo los fines de semana con las mismas condiciones laborales que sus compañeros. Fanático de Luciano Basta que suene "Como Tu", que tiene atrapantes ritmos urbanos interpretados con instrumentos autóctonos muy característicos de Luciano, para que Axel le ponga coreografía a lo que está haciendo y en el lugar del local en que se encuentre. Inmediatamente el pequeño artista pasa a ser el centro de las miradas de los comensales, quienes acompañan con palmas la innata propuesta de felicidad contagiosa y emocionante. "Coincidimos con Axel en que también a mí me gusta Luciano Pereyra, entonces cuando me enteré que actuará en La Salamanca decidí regalarle la entrada para que venga junto con mi hijo a la zona de plateas y el resto de los chicos del negocio colaboraron con un dinero para que tenga durante el viaje", contó Mariza a EL LIBERAL. Reconoció: "En el trabajo todos lo queremos mucho a Axel, él anima a la gente permanentemente, no nos permite estar tristes, además contagia porque tiene una gran energía para el trabajo, va para todos lados cosa que nos sorprende porque a veces los niños con síndrome de Down se cansan rápido y cuando ponemos a Luciano Pereyra se activa inmediatamente". "Casi no duerme" Como todo fan, la ansiedad es casi incontrolable desde que le avisaron que viajaría a ver a su ídolo musical. Mariza comentó: "Casi no duerme de la ansiedad que tiene, me dice su mamá, pero nosotros tratamos de mantenerlo lo más tranquilo posible, se lo ve muy feliz y para eso no hay valor que lo iguale". Además compartió esta experiencia en su cuenta de Facebook. "Por todos los medios he tratado de llegar para que Luciano sepa de esta pequeña historia que en realidad es inmensa en el corazón de Axel que ya está listo inclusive con una remera del artista, sería muy lindo poder cumplirse ese sueño". La búsqueda de la felicidad es, ha sido y será siempre una opción fundamental en el horizonte de los seres humanos para alimentar el bienestar. Lo que realiza Axel es transformar lo abstracto en concreto y ponerle cuerpo y alma visible a la felicidad. Por estos días eso es lo que vive y, por lógica, ese aura de vibra increíble llena de amor a todos quienes lo rodean porque la sensibilidad hace imposible detener sus lágrimas cuando algo lo emociona. Si todo sale bien, el fuego salamanquero se encenderá más que nunca