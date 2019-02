Fotos ¿Qué es un soplo del corazón? causas y tratamientos

03/02/2019 -

M iles de personas en el mundo mueren a causa de enfermedades cardíacas que no fueron diagnosticadas a tiempo ni tratadas de la manera adecuada. Una alteración cardíaca que aqueja a cientos de personas de cualquier edad de manera silenciosa es el soplo en el corazón o soplo cardíaco. Pero en realidad ¿qué es un soplo cardíaco? Los soplos en el corazón son un ruido causado por una alteración del flujo de sangre cuando ésta pasa por las válvulas del corazón. Causas Pueden darse por varias condiciones: 1. Cuando una de las válvulas del corazón no se cierra bien causando que la sangre al pasar por ella se regrese, lo que recibe el nombre de regurgitación. 2. Cuando la sangre fluye a través de una válvula cardíaca estrecha y rígida, esto recibe el nombre de estenosis. Los problemas antes mencionados pueden ser de origen congénito o incluso tener su razón a causa de una fiebre reumática, enfermedad arterial coronaria, endocarditis infecciosa o por envejecer. 3. Una malformación cardíaca como un orificio en las paredes del corazón puede dar origen a un soplo. 4. Condiciones como un embarazo, anemia, presión arterial alta, fiebre o incluso tener la glándula tiroides hiperactiva pueden causar un soplo cardíaco intermitente. 5. La endocarditis que consiste en una infección de las válvulas del corazón y sus ventrículos, la pericarditis que es una inflamación de la membrana que rodea al corazón, los tumores que se forman dentro del corazón pueden ser la causa de soplos al corazón. ¿Quiénes pueden padecerlo? Lo pueden padecer tanto adultos y niños. Algo curioso es que en los niños los soplos cardíacos ("soplos benignos") pueden hacer parte del crecimiento y desarrollo, así que no requerirá tratamiento alguno. Las mujeres en embarazo también pueden llegar a tener soplos cardíacos debido al aumento de peso y a que el sistema circulatorio tiene que doblar sus esfuerzos para hacer llegar la sangre a cada rincón del organismo hasta llegar al corazón. El envejecimiento también puede hacer que las personas mayores de 60 años se hagan susceptibles a esta afección pues tanto los vasos sanguíneos, tejidos y las válvulas cardíacas sufren las consecuencias de la vejez. Síntomas Muchos que tienen soplos cardíacos no presentan síntoma alguno. Pese a eso, algunas veces pueden presentar: Molestias en el pecho. Un poco de dolor en el pecho. Debilidad. Color azulado en la piel o en las puntas de los dedos. Problemas para respirar. Diagnóstico A veces al médico experto solo le es suficiente usar el estetoscopio para diagnosticarlo. Según la posición del cuerpo y la respiración, el soplo cardíaco puede cambiar; esto hace que sea posible que el cardiólogo haga que el paciente cambie de posición (se ponga de cuclillas, se acueste o este de pie) para auscultarlo y así dar un mejor diagnóstico. Algunos estudios o exámenes que se mandan a realizar son: Radiografía de tórax: para ver si el corazón está aumentando de tamaño. Electrocardiografía (electrocardiograma): para ver si existen irregularidad en los latidos (arritmia). Ecocardiografía: para determinar el buen o mal funcionamiento de las válvulas cardíacas, el movimiento de las paredes del corazón y el tamaño del mismo. Tratamiento Depende de la causa del soplo cardíaco, pues algunos no requieren tratamiento. Cuando el soplo se debe a una enfermedad como presión arterial alta requiere ser tratado según especificaciones médicas. Ahora bien, si el soplo cardíaco se debe a una enfermedad de la válvula cardíaca como enfermedad valvular intrínseca o algún otro defecto cardíaco, podría requerir tratamientos farmacológicos o incluso intervenciones quirúrgicas. Desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero decimos que lo más recomendable por si has sentido algún tipo de molestia en el pecho o agotamiento y jamás te ha sido diagnosticado un problema cardíaco, es que acudas a tu médico de cabecera por una revisión general, porque siempre es mejor prevenir que lamentar.