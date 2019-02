Dujovne aseguró que habrá una "sustancial baja" de la inflación

Hoy 11:20 -

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó que no se prevén sobresaltos con el dólar para este año, negó que tenga lugar una reforma laboral en la Argentina aunque sí una "modernización" encabezada por el ministro de Producción y Empleo Dante Sica, ratificó que no se destinarán más recursos fiscales a apoyar nuevos proyectos en Vaca Muerta, y aseguró que "la inflación va a poder bajar año tras año, de manera persistente".

En una entrevista al diario La Nación, Dujovne sostuvo que la Argentina tiene "un programa financiero muy sólido, en el cual no necesitamos acceder a los mercados externos durante este año, y probablemente, depende de cómo sigan los niveles de renovación de la deuda, tampoco el año próximo".

El titular de Hacienda aseguró que "ahora sí tenemos las condiciones básicas como para que la inflación pueda mostrar un descenso gradual. En 2019 la inflación va a ser sustantivamente más baja que en el año 2018".

Sobre la incidencia de la economía en las elecciones, el ministro dijo: "No puedo negar que hay un componente económico en el voto, pero creo que la sociedad no se va a enfocar solamente en variables de corto plazo, sino que va a reconocer el esfuerzo que se ha hecho durante estos 4 años. No se puede subestimar a la sociedad argentina y pensar que no se dan cuenta de cuál fue el punto de partida, y que no podíamos seguir viviendo con cepos, con reservas que caían todos los años, con prohibiciones a importar, con prohibiciones a exportar, en default, sin pagar por los servicios públicos, con una emisión monetaria descontrolada. Y a pesar de que la inflación no esté en el lugar que todos queremos, también no va a querer volver atrás", argumentó.

Finalmente, Dujovne tuvo definiciones sobre supuestos cambios de interpretación en la resolución 46 sobre subsidios a las petroleras en Vaca Muerta.

Tras negar que se haya tratado de un cambio en las reglas de juego en materia de inversiones, el ministro precisó: "Nosotros interpretamos que hemos mantenido las reglas de juego. La resolución 46 establecía un sendero de precios para determinados volúmenes de producción, que los seguimos reconociendo".

"Por supuesto había muchas empresas que tenían una expectativa de poder ver aprobados sus proyectos, pero fue tal el éxito que tuvo el desarrollo de Vaca Muerta que hoy no podemos destinar más recursos fiscales a apoyar nuevos proyectos, puesto que ya contamos con una producción de gas que abastece al mercado interno. De hecho, hoy la Argentina también está exportando gas", concluyó.