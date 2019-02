Fabra volvió al fútbol tras casi 9 meses sin jugar

Fotos Frank Fabra.

-

Luego de varios alejado de las canchas por una rotura de ligamentos, Frank Fabra regresó al fútbol en la Reserva de Boca, que se impuso por 2 a 0 ante Godoy Cruz de Mendoza. El colombiano disputó 55 minutos y asegura que se sintió “muy bien”.

“Uno siempre quiere estar pero me he tomado mi tiempo. No es bueno apurarse y más después de una lesión tan grave. La rodilla respondió muy bien y de a poco voy a ir sumando minutos”, expresó el lateral.

Y agregó: “Hubo un problemita los primeros tres días pero fue solamente eso. La rodilla terminó muy bien sin ningún problema. La clave es lo físico, tener ritmo de partido, la exigencia de cada balón, de cada fricción. Ahora a seguir con la puesta a punto y ya se verá”.

Por último, habló de su regreso al primer equipo: “Tenemos un proceso de dos o tres partidos más con la Reserva para ir ganando más minutos, más forma y por consiguiente ya poder estar con el equipo”.