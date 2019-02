FÚNEBRES | 4 de febrero de 2019

04/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

- José María Gerez (Clodomira)

- Manuel Desiderio Suárez (La Banda)

- Enrique Omar Hazam

- Presentación De Jesús Leguizamón

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su esposa Stella Maria Corral, sus hijos Exequiel, Jacqueline, Guadalupe, sus nietos Nico, Ale, Lucas, Bauti, Agostina y Salvador, su nuera Mónica Arias, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones por su eterno descanso.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposa Estela Corral, sus hijos Exequiel, Jacqui, Guada, hija pol., nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Mary Hazam de Paoletti, su esposo Italo O. Paoletti, sus hijos Alejandro, Claudio y Sebastian, participan con profundo dolor su inesperada partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Su hermano político Gustavo Urquiza, su cuñada Nora Corral, sobrinos Candela, Emilia, Jordan y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su hermana política Belquis Corral, su concuñado Tufik Canllo y sobrinos Valeria, Javier, Ana, Lautaro y Lara, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Su hermano político Gustavo Adolfo Corral. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su hermana política Rina Carrizo de Hazam, hijos y nietos, participan con profundo dolor su falllecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su prima Mabel Hazam, su esposo Nicolas Rodriguez y sus hijos Natalia y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su sobrino Dr. Martin Hazam y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio Enrique y elevan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que nno tiene fin". Su sobrina Veronica Hazam e hija Indiana Abud Hazam , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrino Jorgito Hazam, sobrinos nietos Amir, Zamira y Yamil., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". Su sobrina Claudia Hazam, sobrino politico Salvador Argiró e hijas Maria Grazia, Rosarito y Justina Argiró, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Pedro Toloza y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Roberto del Valle Astrada, Rossi Marta Isabel, sus hijos Santiago, Lucas, Daniel y Roberto; nietos; Maria y Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Dr. Walter Omar Peralta Rondano y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Querido primo nos dejaste un gran dolor, Nunca te olvidaremos, estaras en nuestro corazón eternamente. Mary, Alberto y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Querido Enrique viviras por siempre en el corazpn de todos nosotros como el hermano que fuiste para Lucho, Tus parientes; Norma Sandoval de Rossi, Fernando y Cecilia Ruiz, Patricia Rita y Fernando Rossi Ruiz, y Estela Sandoval, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Cdor. Felipe Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su compañera. Ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Ing. Jose Felix Alfano presidente del Club Atletico Central Cordoba, participa con profundo sentimiento su partida y ruega oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Directivos y Personal de Lo Bruno Automotores S. A. , participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su Compañera. Elevan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Diego Basbus, Helga Sayago y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos Jacky y Ezequiel. rogamos oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Muñeca de Vittar, sus hijos Maria Cecilia, Jorgito y Alejandro con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos pidiendo alñ Señor los fortalezca en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. El Club Atletico Central Cordoba, participa el fallecimiento de quien fuera un gran jugador de nuestra Centenarria Institución. Seras recordado siempre por su hombria de bien y sus exelentes condiciones tecnicas. Dios lo tenga en la Gloria y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Gracias por todo Amigo. Descansa en Paz.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Selma Vittar, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Yuse Vittar, su esposa Nora e hijos, despiden con dolor a su primo Enrique. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Armando Elpidio Abdala y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su camarada y amigo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, ROSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su esposo Koky, sus hijos Victor, Monica, Silvia, su hijo pol. Omar y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEGUIZAMÓN, PRESENTACION DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su hijo Luis, hija polit. Rosa nietos y bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy en el cementerio La Piedad 11 hs. Cob.Caruso S.A. Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PERALTA, NÉSTOR LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Querido Lorenzo, gran persona, amigo y compañero. Hoy pasas a ser un ángel más junto al Señor, te llevó temprano porque valoró tu bondad. Nora Gutierrez y Maria Cecilia Lucatelli no te olvidaran nunca, vivirás en nuestros corazones, te despedimos con mucho dolor y tristeza, acompañamos a toda tu familia en este momento de dolor. Descansa en paz amigo querido, muchos rostros derramaron lágrimas y elevaran oraciones en tu querida memoria.

SEDA, LEONILDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la empleada Nodocente de la Secretaría de Extensión, dependiente del rectorado, Dulce Patricia del Real. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Jesus dijo. Yo soy la resurreccion y la vida, el que cree en mi, aunque esté muerto vivirá". Silvia, Monica y Fernando Aguilar, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Turca y acompañan con afecto a Ramón, Clelia, y demás familiares en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Permaneceras por siempre en el corazón de quienes tanto te quisimos y nunca te olvidaremos querida Turca. Ing. Roberto A. Suárez, esposa Tití Vallés e hijos y nieta, acompañan en este momento doloroso a su hijo Ramón, Clelia y demás familiares, rogando al Señor les de consuelo y fortaleza.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Hugo Torres, sus hijos Daniela, Maria José y Juan Pablo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Con gran tristeza despedimos a Turca; Nena Jaimes, Mario y Julio Ibarra y flia., Patricia, Cecilia, Noelia y Nena Correra, acompañan con afecto a Ramon y Clelia. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Compañeros de Promocion 73 de la ENET Santiago Maradona de su hijo Ramón: Mario Juárez, Carlos Poggi, Carlos Silberman, Eliseo Gerez, Ester Gallo, Alberto Luna, Maria Adamo, Hector Trungelliti, Silvia Mateo, Marta Enriquez, Zulema Lastra, Juan Pablo García, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oracinones en su querida memoria.

TOLOZA, AMANDA EULOGIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Mario Ramon Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con pesar sy fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su hija Fanny, su esposo Fabian, sus nietas Stefania, Florencia y Emanuel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BRUCHMAN DE LLADON, BLANCA NORA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/18|. Hoy ya hace un año que estas en el Reino de Dios junto a nuestros Angeles. Todavia espero verte cada vez que paso por la Casa. Sos lo mas lindo que tuve. Amor de Madre. Te Amo con todo mi corazón. Tus hijos Miguel, Ricardo, Chichí y Marcelo, tus nueras Ines, Noralis, Susana y Liliana, tus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús.

CORIA, CÉSAR LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. Su esposa e hijos invitan a la misa al cumplirse los nueve días de su fallecimiento a realizarse el día lunes 4 en la iglesia Catedral a las 20,30 hs.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Hace dos años que vivimos de recuerdos, esos que nos hacen rememorar tu buen humor reflejado en una sonrisa, tu fuente de optimismo traducido en palabras alentadoras y tu regazo de cordialidad y humildad que contenia a todo aquel que se acercaba a ti. Esposa fiel y luchadora que se mantuvo firme hasta su último dia. Madre tenaz y valiente que supo dar todo por amor a sus hijos. Abuela dulce y carismática dispuesta siempre a socorrer a sus nietos y brindarles una solucion. Tu ausencia fisica se extraña, pero la dicha de haberte tenido, hoy nos hace ser mejores personas impulsadas por tu ejemplo y enseñanzas. Rogando a Jesus Misericordiosa y a nuestra madre del Cielo por el descanso de su alma, se realizará hoy un responso en su lápida del Parque de la Paz a las 19.30 hs. y luego una misa a las 20.30 hs. en el santuario de Santa Lucía.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Señor si tu no nos perdonas quien habitara tus atrios: Ex compañeros del Banco de la Provincia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento: J. C Barrera; F. Sánchez, A. Acosta; y Luis Congiu. Elevan y piden oraciones a su memoria.

ORDOÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su esposa Reina, sus hijos Julio, Patricia, Cecilia, Miguel, Maria, Reina, Alejandro, Olga, h. pol. nietos y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Casa de duelo Belgrano 532. L.B. S.V. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ORDOÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. " Señor recíbelo en tus brazos y dale la Paz que su alma se lo merece". Ing. Pablo López Casanegra y Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Alejandra en tan dificil y doloroso momento. Ruegan Oraciones en su memoria.

ORDOÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Arq. Ricardo Lopez Casanegra participa con profundo pesar su fallecimiento.Ruega Oraciones por el eterno descanso de su alma.

ORDOÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Personal Administrativo, Técnico y de Obra de la Empresa Conorvial S.A. participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañera Alejandra.Ruegan Oraciones en su memoria.

ORDOÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Se fue el amigo y quedamos con los recuerdos de los momentos compartidos. Que brillepara El la luz que no tiene fin. Oremos por su alma. Sus amigos. Uty y Carmen y familia.

SUAREZ MANUEL DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su Esposa Lucila Trejo Sus Hijos Estela Ricardo y Adrian Hijos Polit.Victor y Maria ines Sus Nietos Gonzalo Morena Celeste Agustin y Bautista y De Mas Flia. Sus Resto Fueron Inhumados En El Dia De Ayer En El Cementerio La Misericordia . Cob. Caruso S.A Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel.4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARLON. PEDRO NICOLÁS (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Señor, dale el descanso eterno, era una persona muy buena, se merece lo mejor. "Nico" Diaz participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y compañero de trabajo. Quimilí.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus hijos Jorge y Cristina, nietos y bisnietos, te despiden con mucho amor y participan de su fallecimiento rogando oraciones por su memoria. Las Termas.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus hijos Roberto y Adriana, nietos y bisnieto, despiden con cariño. Participan de su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus sobrinos Graciela Daives y Miguel Marcotullio, hijos y nietos, te recordaremos siempre querido tio Ñatos. Descansa en paz. Las Termas.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. . Su sobrina Cristina Daives e hijas, despiden entrañable Tio Ñato y elevan oraciones para su eterno descanso. Las Termas.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus sobrinos Carlos Espeche y Liliana e hijos Daniel y Alejandro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su sobrina Ana María Espeche e hijos Lorena, Claudio, Jorge y Juan Pablo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria. Las Termas.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Su cuñada Sara Tahhan de Daives y sus hijos, Cristina, Graciela, Miguel, Hugo y Noemí, nietos y bisnietos despiden con dolor al inolvidable Tio Ñato y acompañan a sus hijos y familiares en estos momentos de dolor. Las Termas.

GALLARDO, LEOVINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su esposa Paz Claudia ,hijos, h pol, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Dpto. Figueroa . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

GALLARDO, LEOVINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su esposa Paz Claudia ,hijos, h pol, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Villa .Figueroa .

GALLARDO, LEOVINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Colegas y compañeros de la Escuela Nº 423 de su hija Gladys Gallardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, JOSÉ MARíA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19| La Comunidad Educativa de Nivel Secundario del Colegio Jesus El Maestro participa con gran dolor el fallecimiento del padre de la docente Angelica Gerez. Ruegan oraciones en su memoria.