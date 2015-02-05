CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de febrero de 2019
A LAS 23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
Por El Liberal
04/02/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR
(CONTINUACIÒN)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
23.45 VERDADES SECRETAS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 PREMIOS CARLOS 2019
21.00 FESTIVAL PAÍS ‘19, LA PREVIA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO REGIONAL: SARMIENTO
(LB) VS. INDEPENDIENTE (FDEZ.)
17.00 IRON SPORTS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL
CBA. VS. CORONEL BORGES
20.00 CULTURAR TV
21.00 VIVIR SANTIAGO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO
VS. INSTITUTO - VIVO
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 ESTARÉ EN CASA PARA NAVIDAD
07.49 ET, EL EXTRATERRESTRE
10.11 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
10.32 MI ENCUENTRO CONMIGO
12.33 CAMBIO DE HÁBITO
14.32 EL SECRETO DE ADALINE
16.47 MI ENCUENTRO CONMIGO
18.47 SIEMPRE ALICE
20.42 DULZURA AMERICANA
TCM
08.02 LOST
10.16 CASADOS CON HIJOS
11.30 LA NIÑERA
12.39 LOST
13.24 LOST
14.08 CASADOS CON HIJOS
15.23 SPAWN
17.08 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II
18.57 SOÑADOR
20.07 BEETLEJUICE
22.00 ASESINOS
TNT
06.44 MONSTERS, INC.
08.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
09.54 TRON. EL LEGADO
12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.07 EL AVISPÓN VERDE
15.03 SUPERAGENTE 86
17.05 UN GRAN DINOSAURIO
18.55 ZOOTRÓPOLIS
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 21 -
CAPÍTULO 21
22.00 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE DE
LOS CLONES
SPACE
06.00 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS
GIGANTES
06.48 BIENVENIDO A LA JUNGLA
08.20 BLANCO INVISIBLE
10.26 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
13.06 DOS POLICÍAS REBELDES
15.20 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
17.27 GIGANTES DE ACERO
19.48 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
CINECANAL
11.00 ACE VENTURA JR.. DETECTIVE DE
MASCOTAS
12.00 KUNG FU PANDA 2
13.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
16.00 SÚPER 8
18.05 GRAN JUEGO
19.35 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
22.00 SÉPTIMO
23.40 AMIGOS CON DERECHOS
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
13.50 SIRENA
15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
22.00 SIRENA
23.00 DAREDEVIL
A DÓNDE IR
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
HOY, MAÑANA, FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, CON LA
PRESENCIA DE LUCIANO PEREYRA, RALY BARRIONUEVO Y MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR,
CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO,
LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
(AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO
TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL JUEVES 14, A PARTIR DE LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO
ROCK & LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN,
OPEN SOURCE, DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.
CINES
SUNSTAR
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
04/02 -06/02 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
04/02 -06/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 06/02 22:00 (Cast) 00:20
(Cast)
EL REGRESO DE MARY
POPPINS (2D)
FAMILIAR (ATP)
04/02 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:15
(Cast)
NO MIRES (2D)
THRILLER (+ 16 AÑOS)
HOY AL 06/02 22:30 (Subt)
DRAGON BALL SUPER:
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
04/02 - 06/02 17:10 (Cast) 19:15 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/02 22:30 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
04/02 -06/02 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)
GLASS (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/02- 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGON
ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 20:10-
EL REGRESO DE MARY POPPINS
ATP
CASTELLANO 2D 19:40
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO APTA 13
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00
DRAGON BALL SUPER: BROLY
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
BTS LOVE YOURSELF IN
SEOUL
9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES A
LAS 17.30