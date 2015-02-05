CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de febrero de 2019

A LAS 23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

04/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

(CONTINUACIÒN)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

23.45 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 PREMIOS CARLOS 2019

21.00 FESTIVAL PAÍS ‘19, LA PREVIA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO REGIONAL: SARMIENTO

(LB) VS. INDEPENDIENTE (FDEZ.)

17.00 IRON SPORTS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CENTRAL

CBA. VS. CORONEL BORGES

20.00 CULTURAR TV

21.00 VIVIR SANTIAGO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO

VS. INSTITUTO - VIVO


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 ESTARÉ EN CASA PARA NAVIDAD

07.49 ET, EL EXTRATERRESTRE

10.11 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

10.32 MI ENCUENTRO CONMIGO

12.33 CAMBIO DE HÁBITO

14.32 EL SECRETO DE ADALINE

16.47 MI ENCUENTRO CONMIGO

18.47 SIEMPRE ALICE

20.42 DULZURA AMERICANA

TCM

08.02 LOST

10.16 CASADOS CON HIJOS

11.30 LA NIÑERA

12.39 LOST

13.24 LOST

14.08 CASADOS CON HIJOS

15.23 SPAWN

17.08 EL JOROBADO DE NOTRE DAME II

18.57 SOÑADOR

20.07 BEETLEJUICE

22.00 ASESINOS

TNT

06.44 MONSTERS, INC.

08.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

09.54 TRON. EL LEGADO

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.07 EL AVISPÓN VERDE

15.03 SUPERAGENTE 86

17.05 UN GRAN DINOSAURIO

18.55 ZOOTRÓPOLIS

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 21 -

CAPÍTULO 21

22.00 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE DE

LOS CLONES

SPACE

06.00 LA MALDICIÓN DE LAS HORMIGAS

GIGANTES

06.48 BIENVENIDO A LA JUNGLA

08.20 BLANCO INVISIBLE

10.26 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

13.06 DOS POLICÍAS REBELDES

15.20 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

17.27 GIGANTES DE ACERO

19.48 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

CINECANAL

11.00 ACE VENTURA JR.. DETECTIVE DE

MASCOTAS

12.00 KUNG FU PANDA 2

13.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

16.00 SÚPER 8

18.05 GRAN JUEGO

19.35 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

22.00 SÉPTIMO

23.40 AMIGOS CON DERECHOS

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

13.50 SIRENA

15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

22.00 SIRENA

23.00 DAREDEVIL


A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

HOY, MAÑANA, FESTIVAL NACIONAL DE LA SALAMANCA, CON LA

PRESENCIA DE LUCIANO PEREYRA, RALY BARRIONUEVO Y MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR,

CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO,

LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO

TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL JUEVES 14, A PARTIR DE LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO

ROCK & LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN,

OPEN SOURCE, DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.


CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

04/02 -06/02 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

04/02 -06/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 06/02 22:00 (Cast) 00:20

(Cast)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

04/02 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:15

(Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

HOY AL 06/02 22:30 (Subt)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

04/02 - 06/02 17:10 (Cast) 19:15 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/02 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

04/02 -06/02 16:30 (Cast) 19:00 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/02- 22:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGON

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 20:10-

EL REGRESO DE MARY POPPINS

ATP

CASTELLANO 2D 19:40

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00

DRAGON BALL SUPER: BROLY

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

BTS LOVE YOURSELF IN

SEOUL

9-02 Y 10-02 NUEVAS FUNCIONES A

LAS 17.30

 
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