El “Chapo” drogaba, violaba y luego mataba a niñas

Hoy 07:56 -

Poco después de terminar el juicio contra el ex líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y en la víspera del inicio del debate del jurado, ayer, la prensa estadounidense reveló que durante el proceso un testigo lo acusó de drogar y matar a mujeres menores de edad, algunas hasta de 13 años.

Según documentos revelados por The New York Times, el colombiano Alex Cifuentes, quien se identificó como la “mano derecha e izquierda” del Chapo entre 2007-2008 y que vivió en la sierra de Sinaloa con él en ese periodo, contó que su ex jefe le ordenaba echar “una sustancia en polvo” en las bebidas de menores de edad para aturdirlas y violarlas después en uno de sus escondites, a finales de la década pasada.

“Guzmán las llamaba ‘sus vitaminas’ porque creía que tener relaciones sexuales con menores le daba ‘la vida’”, testificó Cifuentes, según el diario neoyorquino, citado por la agencia de noticias DPA.l

Poco después de terminar el juicio contra el ex líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y en la víspera del inicio del debate del jurado, ayer, la prensa estadounidense reveló que durante el proceso un testigo lo acusó de drogar y matar a mujeres menores de edad, algunas hasta de 13 años.

Según documentos revelados por The New York Times, el colombiano Alex Cifuentes, quien se identificó como la “mano derecha e izquierda” del Chapo entre 2007-2008 y que vivió en la sierra de Sinaloa con él en ese periodo, contó que su ex jefe le ordenaba echar “una sustancia en polvo” en las bebidas de menores de edad para aturdirlas y violarlas después en uno de sus escondites, a finales de la década pasada.

“Guzmán las llamaba ‘sus vitaminas’ porque creía que tener relaciones sexuales con menores le daba ‘la vida’”, testificó Cifuentes, según el diario neoyorquino, citado por la agencia de noticias DPA.