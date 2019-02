Los acusados de comercializar drogas en fiestas privadas niegan tajantemente los cargos

Hoy 08:34 -

Mientras la Fiscalía aguarda por el testimonio de dos jóvenes que denunciaron hace seis meses que les suministraron drogas sintéticas (“cristal”) en una fiesta privada sin que ellas se dieran cuenta, las defensas de los dos principales sospechosos niegan tajantemente las acusaciones y aseguran que no hay ningún elemento que incrimine a sus clientes.

Dos jóvenes de 21 y 23 años deberían presentarse hoy ante la fiscal del caso, Dra. Aída Farrán Serlé, para ratificar la denuncia que hicieron a finales de agosto, cuando afirmaron que se descompensaron mientras participaban de una fiesta privada del barrio privado El Tatú.

Las mujeres deslizaron en aquella oportunidad que creían que les habían colocado la droga “cristal” en sus bebidas y que las trasladaron en un vehículo hasta el Hospital Regional, donde las habían “abandonado”.

Por ese hecho fueron sindicados Petros y Gamboa, dos de los detenidos hace diez días por Gendarmería Nacional sospechados de comercializar y suministrar estupefacientes.

EL LIBERAL dialogó con los abogados defensores de los dos imputados, y ellos negaron las acusaciones en contra de sus clientes, mostrándose optimistas de que cuentan con las herramientas necesarias para demostrar la inocencia de ambos.

El Dr. Diego Lindow, defensor de Luciano Gamboa, un joven de 29 años que trabaja en sistemas informáticos para una empresa del exterior, señaló: “La denuncia de estas dos jóvenes son pruebas de cargo; eso pasó hace seis meses y en su momento nunca se determinó que hayan tenido presencia de droga en la sangre al ingresar al hospital”.

“Una persona que ingresa por sobredosis no puede recibir el alta a las 2 o 3 horas. Si ingresas por un cuadro así, no se hace un lavaje (de estómago), hay que hacer otro tratamiento y quedan internados”, agregó el letrado.

“Nunca se determinó la presencia de droga en la sangre de las dos jóvenes. No hay prueba de que haya sido así. No hay un testimonio que acredite que se les haya suministrado droga, quizás fue exceso de alcohol”, reiteró Lindow.

“Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, suministro de estupefacientes a título gratuito y aplicación de estupefacientes a otros mediante engaños”, es la grave calificativa que pesa sobre Gamboa.

“Va a ser un punto de discusión”, adelantó Lindow, “vendes o regalas”, insistió el abogado. “En el allanamiento no se le secuestraron cantidades importantes que puedan acreditar este tipo de actividad”.

Seguidamente acotó: “De las averiguaciones, no surge que él haya estado dedicado a la venta de drogas. El que vende tiene un respaldo económico importante. Mi cliente no tenía auto, no tenía casa, no tenía tarjeta de crédito”.

“El día que lo detienen y el vuelve del boliche, si hubiera vendido tendría dinero de esa actividad y sólo tenía $250 en la billetera”, sostuvo.Por último, el abogado señaló que se están preparando testimonios que pueden acreditar que los hechos no son como los planteó la Fiscalía y presentarían informes que acreditan tratamientos contra las adicciones.

“Sin sustento”

A su turno, el Dr. Miguel Torres, abogado defensor de Ramiro Agustín Petros, dialogó con EL LIBERAL y manifestó que su cliente tampoco tiene ningún vínculo con la venta o suministro de drogas.

“En contra de Petros no hay nada concreto. No hay comunicaciones telefónicas, no hay nadie que diga que vende, o que le haya insinuado vender estupefacientes en algún momento; nada de nada”, comenzó asegurando Torres.

Según la defensa, en la investigación “lo único que hay son denuncias anónimas, donde hacen mención a fiestas en donde hay droga y cosas por el estilo”. En cuanto al testimonio de las jóvenes que ratificarían hoy sus denuncias, Torres indicó: “Las mujeres llegaron a las 3.30 y decían que no habían tomado nada y se sintieron descompuestas”.

“Ellas llegaron alcoholizadas, ya tenemos individualizada la reunión en la que habían participado previamente y vamos a presentar los testimonios correspondientes”, afirmó el letrado.

“Además había muchas otras personas, no se entiende porque sólo a estas dos personas (Petros y Gamboa) se les endilga la figura de suministro de estupefacientes por engaño”, insistió el abogado del empresario.“Nadie vio nada y se los apunta a ellos dos sin ningún sustento”, concluyó.