FÚNEBRES | 5 de febrero de 2019

FALLECIMIENTOS

Liliana María del Huerto Herrera de Silva

Andrés Leopoldo Guzmán (La Banda)

Manuel Antonio Ovejero

Norma Hilda Collante de Gómez

María Constanza Inserra Abate

María Nilda Santillán

Vicente Eduardo Vallcaneras (La Banda)

Hernán Alberto Maguna

Sepelios Participaciones

COLLANTE DE GÓMEZ, NORMA HILDA (q.e.p.d) Falleció el 4/2/19|. Su esposo Orlando Gomez, sus hijas Sanora Noemi y Elizabeth Gomez Collante h. politicos Hector Moreno y Diego Palomo sus nietos Luz y Lautaro Moreno Gomez y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad, Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORBELLA VDA. DE MARIANETTI, MARÍA MAGDALENA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció en Tunuyán, Mendoza el 4/2/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija María Cristina Marianetti e hijos Gabriela, Marcelo, Cristian y Paola Frisón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Tunuyán, Mendoza.

CORBELLA VDA. DE MARIANETTI, MARÍA MAGDALENA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció en Tunuyán, Mendoza el 4/2/19|. Descansa en paz, abuela Chocha. Sus nietos Gaby, Marcelo, Cristian y Paola, sus nietos pol. Marcelo, Nena y Coche, bisnietos Ago, Luciano, Cristian, Bruno, Caty, Franco, Ome y Mauri, Lucca, Isa, Pilar, Lauti, Ampi, Juli, Facu y Santi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en Tunuyán, Mendoza.

CORBELLA VDA. DE MARIANETTI, MARÍA MAGDALENA ( Chocha) (q.e.p.d.) Falleció en Tunuyán, Mendoza el 4/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Consuegros de su hija Cristina: José Correa y María Teresa Correa, sus hijos Jose y Sra. Paola, María y Adrián, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Tunuyán, Mendoza.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus hermanos Alejandro y Natalia Hazam y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus famliares.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Que Dios te dé en el Cielo tanto amor como tu sembraste en la tierra. Hermano del corazón, siempre estarás en nuestros recuerdos, rogamos eterno descanso en tu alma y fortaleza para tu familia. Kuki Olmos, su esposo Juan e hijos María José, Sole y Ale.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Amigo entrañable, vivirás eternamente en nosotros. Adela de Olmos, hijos Héctor, Kuki, Tere, Perla, Norma y Roxana con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Oscar Bruchmann y Sra. Sevira y María Marcos acompañan a Estela y a sus hijos con profundo dolor en este difícil momento. Ruegan por su descanso eterno.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Vivirás por siempre en el corazón de todos nosotros". Tus parientes: José, Pety, Rafaela y Cuper Rossi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Frías.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Miguel A. Diaz y su hermana Maria Sara participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Stella, Ezequiel, Jackeline y Guadalupe, rogando una oración en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Juan Manzur, Blanca Miño, sus hijos Juan y Karina, Myriam y Daniela y sus nietos participan con profundo pesar su partida y ruegan una oración en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR CRIO. MY. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Esperanza Grau de Vittar, sus hijos Cacho, Roberto, Norma y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Enrique. Ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Turquito, fuiste colega y gran amigo de la vida deportiva, sencillo, dicharachero, con sanos principios y la esencia cabal de una gran persona. Dios te eligió y le pedimos te dé el descanso eterno y la resignación de tu querida familia- Tus amigos: Mario Sandez, Alberto Chazarreta, Ramón Juárez, Delicio Camus, Hugo Capula, Martín Rocha, Jorge Ayunta, René Sánchez y Amado Roldán.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Sus amigos Crio. Gral. (R) Rodolfo Omar Cisneros y su esposa Lilia Elena Quiroga, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Amigos y ex jugadores: Juan Delicio Camus, Tito Díaz, Francisco - Paquito- Secco, Cali Rossi, Remigio Orellana, Kike Villalba, Alberto Russo Chazarreta, René -Potro- Sánchez, Juan Gil Caro, Jorge Ayunta, Martín Rocha, Jorge - Chiquin- cáceres, Concha Argañaraz Mario (a). Concha Argañaraz Hugo - Rubio-, Alfredo -Polo- Mackreprang, Amado -Coco- Roldán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Estanislao Kozlowski y familia participan con pesar el fallecimiento del camarada y amigo. Ruega oraciones en su memoria.

HAZAM, ENRIQUE OMAR Crio. My. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Chichina de Vittar, sus hijos Lidia, Cali, Jorge y Fabiana con sus respectivas familias participan con dolor la inesperada partida de nuestro querido Enrique y acompañan en el dolor a su esposa Estela e hijos y a su hermana Mari y familia. Ruegan oraciones en su memoria. Tintina.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Sus hijos: Martín, Anita, Nacho, María Elena, Tato y Mariano Silva, hijos pol. y nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de La Paz. Hambugo Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. "Felices los que sufren porque verán a Dios. Enséñale Señor tu camino y sus pasos seguirán tu huella con felicidad como lo hizo toda su vida. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima Anita, sus hijos Galia y Martín participan con profundo dolor la partida de la querida Liliana, abrazan con cariño sus queridos hijos.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Lic. Christian Rueda participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus compañeros de trabajo, Mariano y María Helena. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Querida suegra vivirá eternamente en nuestros corazones. Su yerno Gustavo Corvalan, su hija Ana Silva y sus nietos Milena y Mateo Corvalan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus ex compañeros y amigos de la Promoción 75 de la Escuela Normal M. Belgrano, te despiden con un hasta pronto amiga. Acompañamos a tus hijos con mucho cariño. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Silvia Llavar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a todos sus seres queridos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. El Síndico de la Caja Social CPN. René F. Rigourd, acompaña en el dolor a María Elena, y sus hermanos por la perdida irreparable de su Mamá, Ruegan oraciones en su memoria. Dios les de paz y consuelo.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Tus consuegros Juan Carlos, Magalí, sus hijos Juan Francisco, María Eugenia, Nicolás, Francisco, Jazmin y su yerno Rodrigo Barrionuevo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE SILVA, LILIANA MARÍA DEL HUERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Querida Lili vivirás eternamente en nuestros corazones., Susana Cipolletti, sus hijos Andrea y Gonzalo, Javier y María Cristina, nietos Guadalupe y Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Sus padres Claudio Inserra y Gabriela Abate, sus hermanos; María Pía y Gonzalo Adrian Inserra Abate, su ahijada: Justina, part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. No 1) HAMBUGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Sus tíos Piqui Miguel y Susana González e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Sus tíos Jorge, Kitty, primo Jorgito, Magui y familia; prima Andrea y Javier acompañan con profundo dolor a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Sus tías Rina y Silvia Abate Soria lamentan profundamente su inesperada partida y acompañan con profundo cariño a nuestra querida sobrina Gabi, en estos momentos tan dolorosos, que Dios la tenga en la Gloria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. "Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor; porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Querida Consti, queda en nosotros el recuerdo de esa niña alegre, extrovertida, buena compañera que fuiste. Tus compañeras del Colegio Franciscana participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Las amigas de su tia M. Marta, Valeria, Moni, Claudia, Ceci, Yudith, Mery, Norma, Zulma, Laura, Irene, Viky y Ana, participan con profundo su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de su Presidente, Lic. Ricardo Monti Nazha y de la Colega Licenciada Maria Pia Abate. Eleva oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. "Yo soy la resurrección y la vida" (Jn 11, 25). Señor Jesús te pedimos que recibas con un corazón de misericordia la vida de Constanza. Que tu amor salvador abrace a su hermana Pía y toda la familia, dándoles el consuelo y la esperanza de vida eterna. Papás y compañeritos del jardin de su sobrina Justina participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Lic. Mariano Valentini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá y demás familiares en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Profesora Susana Álvarez y familia participan con tristeza el fallecimiento de la hija de su ex compañera y amiga. Elevan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Carolina Fantasía despide a Consti con mucho dolor y acompañan a Gonzalo y su familia con mucho cariño. Rogando una oración por el eterno descanso de su alma. Siempre en mi corazón.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Ramiro Santillán Zavalía, Andrea Spinello y familia participan con profundo dolor su partida y ruega oraciones en su querida memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. "Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Gaby, no hay palabras para consolarte, lamentamos lo ocurrido, espiritualmente acompañamos y rezamos por vos y tu flia. Tus ex compañeras Ilda Alcaráz de Guzmán, Mirta de Jerez, Dorita de Cavallotti y Marcelina Marnero, participan con profundo dolor la inesperada partida de Consty y rogamos oraciones en su memoria, dando fortaleza y resignación a toda la flia.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Luis Nazario, su esposa María Amelia Zuain, sus hijos Daniela y Gonzalo, acompañan a su familia en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Dr. Segio Ratier, Dra. María Lucrecia Varela y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando pronta resignación para sus seres queridos.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. María Argentina Weyenbergh participa con dolor su fallecimiento y acompaña afectuosamente a sus padres y demás familiares.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Hermana de mi alma, inexplicable tu partida. Dejas un vacío inmenso en nuestras vidas. Que Dios te de la paz que necesitabas en esta vida. Gracias por tu luz, por tu amor, por tu comprensión y sobre todo la incondicionalidad de siempre. Te amamos hermana y tía Cons. María Pía y Justina.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Eduardo Christensen, su esposa Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Claudio y Martitha en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Querida Constanza, aprendimos a quererte a través de nuestra hija. Enterados de los sucedido, junto a toda nuestra familia, rogamos a Dios y la Virgen te abracen, como así den fuerza a tus padres y hermanos en estos terribles momentos. Raúl Romero y familia.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Guillermo Raed y familia participan y acompañan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo a nuestro Señor paz para su espíritu y resignación para sus familiares ante tan irreparable pérdida.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Antonio Raed y familia acompañan a la familia y demás deudos, pidiendo una oración en su memoria.

INSERRA ABATE, MARÍA CONSTANZA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Fabiana Raed acompaña a la familia en este doloroso momento, pidiendo una oración en su memoria y paz y resignación a la familia.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su hijo Miguel, hija política Vilma y nieta Agostina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su hija política Claudia Luna y su nieto Marito Llavar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su hermana política Rosita Faisca de Llavar, su sobrina Silvia Llavar, sus sobrinos nietos Eugenia María y Enrique Miguel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Chita Mattar y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Gringo Mattar y su esposa Zulma, sobrinos Ariel, Claudia, Alejandra, Maria Rosa y Cristina, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Carlos Mattar y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Nancy, Mery y Pety, participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Villa Atamisqui.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Julio Walter Neder y flia., participa su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Anita, Fernando, Gabi y Tere Morellini, acompañan a su hijo Negro y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Las amigas de su hijo Negro e hijas políticas Vilma y Betty; Anita, Nancy, Claudia, Diana, Gisella, Leysa, María Liz, Marcia, Meky, Silvina L., Salvana F., Ramo, Zenia y Silvina Santana, acompañan con profundo dolor a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Miguel Ángel Atia, Silvana Fiad y su hija Candelaria, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Sus sobrinos Magalí, Varela y Negro Mattar, Alicia y Raúl Atia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, NELLY ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su ahijada Cristina Llavar, Patricia de Llavar, Silvia Llavar, Carlos Llavar, Cachy Llavar con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Sus hermanos Ramon, Luisa, Catalina, Maria Ines, Omar, Veronica, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

OVEJERO, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hermanos Ramón, Luisa, Catalina, María Inés, Omar y Verónica; hermanos políticos; sobrinos Juan, Gabriela, Oscar, Mario, Mariela, Héctor, Rodrigo, Ariel, Fabián, Manuela y Lucas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs.

SANTILLÁN, MARÍA NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Su esposo Rugilo Perez sus hijos Sara, Magdalena, Gustavo, Pablo, Andres, Cristina, Facundo, Cecilia hijos politicos nietos y de mas familiares . Sus restos seran inhumados hoy 16 hs en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - Plata 162 - Tel. 4219787.

GEREZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/19|. Sus amigos y ex compañeros: Juan Carlos Barrera, Luis Congiu, Francisco Antonio Sánchez, Antonio Acosta y sus respectivas familias participan su fallecimiento rogando oraciones a su memoria

GUZMÁN, ANDRÉS LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su esposa: Miriam Ríos, sus hijos: Eduardo y Cristian, su hija pol.: Monica, su nieta: Catalina, part. su fallec., sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOTO, AZUCENA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal directivo, docentes y maestranza de la escuela 814 Paula A. de Sarmiento participan su fallecimiento y acompañan el dolor a su hija la docente Marisa Campos y elevan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Su primo hermano Ángel Jaime Carrizo (Pichi) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Juan José Lami Hernández, su esposa Susana Nazario, sus hijos Juan José, Susana y Durval y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19| Lic. José María Lami Hernández y flia. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Lito Nazario, sus hijos Pablo y María Silvia Habra, Patricia y Oscar Muhn, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. ''Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino, tómalo en tus brazos y dale el descanso eterno''. Tus queridos amigos: Luis Dagoberto Badr y su esposa Teresa Lizarraga, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/19|. Marta Herrera de Moukarzel, sus hijos Mercedes, Fernando, Matilde y Luis Moukarzel; sus nietos Máximo, Mariano y Pia Moukarzel, despiden con profundo dolor al amigo y vecino de toda la vida. Elevan oraciones en su querida memoria.

VALLCANERAS, VICENTE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Su esposa Graciela, sus hijos Alejandra, Maria, Martin, Martha, sus hnos Alejandra, Miguel, Gabriela nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Arq. Dante De Luca, María Elisa Castro, sus hijos y nietos acompañan a Roberto y familia en estos momentos de tristeza y dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Los amigos de sus hijos: Humberto, Teresita y Leticia Cannata, despiden al distinguido vecino con inmenso pesar y comparten el dolor de Jorge, Roberto y familia. Las Termas.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Comisión directiva y personal del Circuito Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de su socio Dr. Daives Jorge. Se ruega una oración en su memoria.

DAIVES, DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. Tu consuegra: María Cristina Vázquez Ger, hijos y nietos lamentamos profundamente tu partida y rogamos por tu eterno descanso.

MAGUNA, HERNÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Sus suegros Miguel y Silvia, su abuela Polita Gringa, sus cuñados Migui, Carlos, Matias,Puchi y Romi, y su amigo entrañable Mota participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy en el Cementerio de Clodomira.

MAGUNA, HERNÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Sus amigos del Pasillo del Bario Almirante Browm de Clodomira : Nori, Negra, Claudia, Yuli, Chicha, Celeste, Yaya, Volo y Wilson participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en Clodomira.

MAGUNA, HERNÁN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/19|. Maxi Ailán, Nori Martinez, Xime Ailán y Emanuel Ailán participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Esperanza de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BELLÓS, PATRICIO IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Patricio, Mi Pato, mi pequeño gran guerrero, el tiempo pasa pero aún el dolor de no tenerte es tan intenso, hay momentos alegres, de angustia, de miedo, de tristeza, pues te buscamos y no te encontramos. Ya no escuchamos el eco de tu voz, ni de tu risa, pero el amor de hijo sigue intacto en nuestros corazones, pues eras un ser muy especial, ya que cosechaste en tan poco tiempo cosas muy buenas. Te amamos por siempre, mi ángel. Mi corazón. Tus padres Claudia, Juan Manuel y hermanos invitan a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 6 meses de su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE GALVÁN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/16|. Madre a 3 años de tu partida, nos dejó un vacío, pero tu recuerdo llena cada instante de nuestros días. El amor por vos sigue intacto y no existe muerte alguna o distancia infinita que nos separe, porque estás en nuestros corazones. Su esposo Ramón Galván, sus hijos nietos, y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 9.30 en la iglesia Catedral basílica. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ DE BRAVO, LIDIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo Humberto Alfredo Bravo, sus hijos Luisa y Erasmo Bravo, su hija política Felisa, sus nietos Sergio, Andrea, Marcia y Rocío, sus bisnietos Fiorela y Joaquín invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia San José, Bº Belgrano a las 20:30 hs. al cumplirse dos meses de su fallecimiento.

NAVARRO, ABRAHAM ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/11|. Papi, hace 8 años que sigues sosteniéndonos y acompañándonos en nuestras vidas. Gracias por todo lo que vivimos, por tu amor y tu honra que nos formó como personas. Te amamos infinitamente. Tu esposa Graciela, tus hijos Verónica y flia.; Lorena y flia.; María mercedes Abraham (h); tus hermanas, tu tía Lola y demás familiares invitan a la misa en Catedral Basílica a las 2030 hs. al cumplirse un nuevo aniversario de su partida.

RAMPULLA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/13|. Querido papá, hoy se cumplen seis años que tus ojos se cerraron para siempre; aún sentimos mucho tu ausencia, pero nos dejaste como herencia; tus valores, tu conducta, lo que nos inculcaste durante toda tu vida y mantendremos por siempre como legado precioso. Hoy nos uniremos en oración para rogar por tu eterno descanso a las 20.30 hs. en la parroquia San José de del Bº Belgrano. Su esposa Aida Pullarello, sus hijos Ángel Antonio, Sara María y Aide del Valle Rampulla, hijos, políticos, nietos y bisnietos invitan a la santa misa.

SOSA, CARLOS ÁNGEL (Tino) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/85|. Padre fuiste ejemplo de honestidad, amistad, abnegación, desinterés no solo para los tuyos, hoy recordamos tu partida al reino de Dios. Tus hijas Lucía Sosa, Ana de Marchetti, María Angélica Sosa de López, su hijo político Eduardo Luis Marchetti,, sus nietos y demás familiares oficiarán una misa en el santuario de Santa Rita del Bº Jorge Newbery a las 20,30 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. "Señor ya se cumplió tu voluntad, hazla compañera de todos tus Santos". El Grupo de Mama Antula invita a la misa hoy a las 20,30 en la Pquia. Santo Cristo al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

GARNICA DE LEIVA, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/09|. En las horas del día, en los días del mes y en los meses del año, siempre estás presente, porque te recordamos con amor, con cariño, por tus atenciones, tus cuidados, tus afectos. A diez años de tu partida. Señor ya está en tu casa, que siga descansando en paz. Su hijo Luis Roberto Leiva, Lidia, sus nietos Robertito y Analía y demás fliares. invitan a la misa en la parroquia Cristo Rey, La Banda, a las 20,30 hs.