VIDEO | Golfista perdió la razón y fue descalificado tras un berrinche

Hoy 12:20 -

El golfista español Sergio García, protagonizó una de las reacciones más desopilantes de los últimos tiempos en el mundo del golf, y ni siquiera el estar disfrutando del torneo del Royal Greens Golf and Country Club, a orillas del Mar Rojo, lo relajó.

García, uno de los mejores jugadores del mundo de la actualidad, fue señalado por sus colegas que venían por detrás suyo e indicaban a los árbitros que los greens estaban dañados y que el español "no estaba de buen humor". El propio director del torneo, David Williams, aseguró que García "estaba visiblemente frustrado y es bastante poco habitual que este tipo de cosas pasen. Algunas marcas parecían las que podemos ver en Sudáfrica cuando una gacela atraviesa un green. O incluso un camello", comentó.

Williams, advirtió al español pero éste no le dio mucha importancia: “Le dije que era una ofensa que podía suponer la descalificación. Él estaba en su zona de juego, pero escuchó. Intercambiamos algunas bromas, luego asintió y siguió caminando”, expresó.

Luego llegó el momento de la explosión. En las imágenes se lo ve al español enojado y golpeando la arena del búnker mientras insulta a todos: "¡La madre que los parió a todos ya, hombre! ¡P... m...! ¡J.., los caddies de m... que no saben arreglar los bunkers! ¡A tomar por c...!", se descargó García.

Luego, se disculpó por su mal comportamiento pero desde el torneo decidieron descalificado por ​”mala conducta”, algo que muchos aseguran que es una decisión inédita en el Circuito Europeo.

Tras la reacción, no tardaron en explotar los memes en las redes sociales, principalmente en Twitter. Mirá alguno de ellos:

People keep asking for #sergiogarcia pics of what he did to the greens at #royalgreen pic.twitter.com/o5DmdsnBoH