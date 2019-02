Cuestionan recorte oficial a la producción de Vaca Muerta

06/02/2019 -

La calificadora de riesgo estadounidense Moody’s calificó de “negativo” el recorte decidido por el Gobierno a los subsidios a la producción de gas no convencional en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

“Este cambio en la política de gobierno para las inversiones en desarrollos de gas natural no convencional es negativo en términos crediticios para los productores argentinos, ya que esto representa una disminución de sus flujos de fondos proyectados para el período 2018-2021”, indicó el análisis de Moody’s.

Sin embargo, remarcó que esa decisión “no tiene consecuencias inmediatas en las calificaciones crediticias de estas empresas”.

La Secretaría de Energía anunció que limitará los incentivos de precio otorgados a los proyectos actualmente bajo el programa de inversiones en desarrollos de producción de gas natural, proveniente de reservorios no convencionales, a los volúmenes de producción originalmente previstos para tales proyectos, independientemente de si éstos eventualmente resultaran mayores en la práctica.

Para Moody’s, “el cambio en la regulación tendrá implicancias significativas para Tecpetrol Internacional, que opera el proyecto de gas de esquisto más grande de Argentina a través de su subsidiaria local Tecpetrol, y en menor medida para YPF y Pan American Energy (PAE)”.

La calificadora remarcó que “existe el riesgo de que tal cambio en la regulación impulse una desaceleración del crecimiento de los recursos de gas natural no convencional de Argentina”. Asimismo, evaluó que “el cambio en la política energética podría debilitar la confianza de los inversores y el entorno de negocios para el sector”. Además, señaló el informe que “es probable que esto persuada a las compañías a postergar o reducir sus gastos de capital en proyectos de gas no convencional, forzando a Tecpetrol, YPF y PAE a realizar cambios en sus presupuestos y programas de inversiones para sus proyectos de gas natural no convencional”.

Vaca Muerta es la roca generadora de hidrocarburos líquidos y gaseosos más prolífica de la Cuenca Neuquina.