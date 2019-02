Torrico hará lo posible para “cortar la racha”

06/02/2019 -

El arquero de San Lorenzo de Almagro, Sebastián Torrico, aseguró ayer que están haciendo “lo posible para cortar la mala racha”, de cara al partido del sábado ante Colón de Santa Fe, por la 18va. fecha de la Superliga.

“Lo de no convertir goles son momentos, al igual que lo de no ganar. Estamos haciendo lo posible para cortar la mala racha. No queremos ganar de cualquier forma, sino jugando bien, siendo protagonistas”, aseguró el guardameta en la conferencia de prensa. “Soy consciente de que la salida de Fernando (Monetti) fue por la situación de la expulsión. Lo tomo con tranquilidad y positivismo, como siempre”, refirió el mendocino en relación a su rol como suplente.

Torrico reconoció que aprende “constantemente” del entrenador Jorge Almirón y adelantó que está predispuesto a “comprender” la nueva forma de juego del equipo.

Además, el ex arquero de Godoy Cruz le agradeció a los hinchas por el cariño durante la presentación del pasado sábado frente a Independiente (0-0) en el estadio Nuevo Gasómetro.

“Lo de los hinchas fue muy emocionante, impresionante lo que me demostraron. El cariño es mutuo. A pesar de que estuve mucho tiempo sin jugar, esas muestras son importantes, me ayudan a seguir dando lo mejor para el club”, valoró.

Finalmente, Torrico manifestó que no piensa en el “retiro”, a pesar que la dirigencia le ofreció hacerlo en la institución.

Por otro lado, San Lorenzo (24to. en la tabla de posiciones) continuará hoy con los entrenamientos para el encuentro del sábado contra Colón como visitante, que se iniciará a las 21.30.

El plantel practicó ayer por la mañana en el predio de la Ciudad Deportiva, con la novedad de la incorporación del colombiano Juan Camilo Salazar.