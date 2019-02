Figueroa y Capelli, felices con el juego del equipo

06/02/2019 -

Olímpico consiguió en la noche del lunes una victoria importante en su lucha por mejorar su registro en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Se impuso por 80-72 sobre Instituto de Córdoba, otro de los equipo que también quiere mezclarse en la lucha de arriba, y consiguió su cuarto triunfo en las últimas cinco presentaciones.

El base Juan Pablo Figueroa, una de las figuras del partido, y el entrenador Adrián Capelli se mostraron conformes con el rendimiento del equipo ante “La Gloria”.

“Le ganamos a un equipo que juega muy bien, que se conoce y tiene una base que viene desde el año pasado. Es difícil jugarles 40 minutos y neutralizarles las armas que tienen. Lo hicimos bien, concentrados, terminamos bien el primer tiempo y en el segundo lo mantuvimos. Fue un triunfazo”, analizó el base armador cordobés.

Figueroa consideró clave el trabajo defensivo. “Cuando podemos mantener en 70 puntos al rival se nos hace más fácil. Podemos correr, generar perdidas y anotar en contragolpe, algo que nos estaba faltando. Si no, debíamos jugar en el cinco contra cinco y nos estábamos trabando”, explicó.

“El equipo va encontrando las respuestas por parte de cada uno. Vamos entendiendo el rol que tenemos y aparecemos en cada momento del partido. Esto nos hace un equipo largo”, añadió.

El base que llegó para reemplazar a Maximiliano Stanic a principios de año, se mostró contento por la rápida adaptación al equipo: “Hoy se abrió el aro para nosotros. Pude anotar, tiré más también, algo que no venía haciendo. Fue importante para ayudar al equipo, para abrir el juego y eso me reconforta mucho”.

“Tenemos un equipo que tiene roles definidos. Mi trabajo es aprovechar lo mejor de cada uno y que todos se sientan cómodos. Mi juego no pasa por tener la pelota o puntuar; me voy adaptando e intentando hacer lo que el técnico me pide”, culminó Capelli.

Por su parte, el entrenador Adrián Capelli valoró el triunfo. “Realmente fue un triunfo importantísimo para nosotros, sobre todo por el rival. Instituto es un gran equipo y haber tenido la victoria acá nos pone muy felices”, señaló. También celebró el funcionamiento del equipo: “Estamos contentos por como estamos defendiendo. Y ofensivamente no nos desesperamos, fuimos inteligentes, nos pasamos el balón y cada uno apareció en su momento, con tiros y puntos importantes”.

“Todo lleva un tiempo, nosotros nos estamos reacomodando mientras los otros equipos ya están armados”, completó.