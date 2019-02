Márquez: “¿Darle la mano a Rossi? No, ya lo hice”

06/02/2019 -

Cada vez falta menos para una nueva edición del Gran Premio de la Argentina de MotoGP. Del 29 al 31 de marzo, la categoría más importante del motociclismo en el mundo visitará Las Termas de Río Hondo por sexta vez de manera consecutiva y sus protagonistas ya están en Malasia a la espera de los primeros test oficiales.

El campeón del mundo, Marc Márquez, se refirió en las últimas horas al enfrentamiento que mantiene con Valentino Rossi desde hace ya un par de temporadas.

En diálogo con Marca y ante la pregunta de si volvería a tenderle la mano al italiano, Márquez contestó: “No. Yo ya se la tendí, ¿no? Pues ya está. Lo haces una vez y ya está. En ningún momento tengo rencor ni cosas así. Cuando me han preguntado lo digo: admiro lo que está haciendo y me gustaría hacerlo a mí también con 40 años. Llegar con 40 años y ser uno de los nombres favoritos al título de 2019. Todo piloto lo soñaría. Es lo de menos y será un rival más en pista”.

“Yo he priorizado cosas que otros no. Prioricé estar en Cervera con mi familia, con mis amigos de toda la vida. Otros se mueven fuera, pero esto depende de las personalidades. Dicen que cuando las cosas van bien no debes tocarlas. Como a mí me han ido bien hasta ahora intento tocarlas lo menos posible y estar centrado. Cuando estás a gusto es cuando salen las cosas”, cerró.