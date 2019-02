Sigue la incertidumbre a un año de la muerte de Débora Pérez Volpin

Hoy 09:33 -

A un año de la muerte de Débora Pérez Volpin, el juicio al endoscopista y a la anestesista continúa sin fecha definida. Los abogados de la familia de la periodista dicen que no existen razones para que se siga demorando.

El juez Javier Anzoátegui, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Capital Federal, es quien debe determinar la fecha de inicio del juicio oral por la causa que investiga la muerte de la periodista y legisladora porteña.

Pérez Volpin murió el 6 de febrero del año pasado mientras le practicaban una endoscopia en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.

Los especialistas que participaban del estudio médico -el médico endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente- están procesados por homicidio culposo.

La pena máxima del delito que se les imputa es de cinco años de prisión, y de hasta diez de inhabilitación profesional.

Diego Pirota, abogado de la familia Pérez Volpin asegura: "La autopsia y el informe ampliatorio de esa autopsia demostraron que Débora murió por acción instrumental, que el uso del instrumento que hizo el endoscopista la perforó".

"Bialolenkier no ejerce la medicina desde ese momento. No cuenta con la tranquilidad de espíritu como para volver", dice el abogado del endoscopista, Isaac Churba, quien además agrega que: "No está demostrado que la causa de la muerte haya sido una perforación, ni que el endoscopio haya provocado una perforación. Pero corremos con un enemigo que es la presión mediática y social, que hace que los jueces tengan más miedo al momento de dictar sentencia. Miedo al escarnio que puedan sufrir si cumplen con la ley, porque creo que no hay elementos contundentes para una condena".

Por su parte, Eduardo Gerome, abogado de la anestesista, afirma que: "Puente sigue trabajando en dos de los tres centros en los que lo hacía en febrero del año pasado. El único en el que no sigue es La Trinidad, porque allí la convocaban como profesional independiente, y como bajó la cantidad de esas prácticas, no volvieron a llamarla. Se le viene el juicio y eso no es grato para nadie, pero confía en que va a demostrar que no tuvo nada que ver con la muerte de Débora”.