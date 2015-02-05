CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de febrero de 2019
Por El Liberal
07/02/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 CAMPANAS EN LA NOCHE
23.45 VERDADES SECRETAS
00.30 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 SÁBADO SAGRADO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. INSTITUTO ®
20.30 LUNFARDO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. vs. ARGENTINOS - VIVO
00.00 PASIÓN POR ELTURF
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.19 UN HOMBRE PARA MARTE
08.09 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
08.28 ¿CÓMO DIABLOS LO HACE?
10.13 PURE COUNTRY 2. EL DON
12.21 CAMBIO DE HÁBITO 2
14.31 LEGO DC SUPER HERO GIRLS. FUGA DE CEREBROS
16.04 HAPPY GILMORE
17.53 UN ÁNGEL ENAMORADO
20.08 ANTES DE IRNOS
22.00 AMOR A DISTANCIA
23.58 BANSHEE - T. 2 - EP. 9 – HOMECOMING
TCM
10.12 CASADOS CON HIJOS
11.26 LA NIÑERA
12.36 LOST
14.05 CASADOS CON HIJOS
14.55 DONDE LAS ÁGUILAS SE ATREVEN
17.36 TRES REYES
19.53 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
22.00 REC
23.33 LA CASA DE CERA
TNT
06.00 LA TORMENTA PERFECTA
07.58 LA NUEVA GRAN ESTAFA
10.08 UNA FAMILIA NUMEROSA
12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 24 - CAPÍTULO 24
13.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.20 GODZILLA
15.31 ENREDADOS
17.17 RESCATE EN EL METRO 123
19.12 SOY LEYENDA
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 24 -CAPÍTULO 24
22.06 FURIA DE TITANES 2
23.47 JUERGA HASTA EL FIN
SPACE
06.00 CIUDAD EN LLAMAS
07.32 COLD WAR
09.08 BATMAN INICIA
11.30 LA REUNIÓN DEL DIABLO
12.56 EN EL TORNADO
14.31 MUNDO ACUÁTICO
16.57 TERRENO SALVAJE
18.51 FURIA SALVAJE
20.31 LA REUNIÓN DEL DIABLO
22.00 ORGULLO, PREJUICIO Y ZOMBIES
CINECANAL
11.00 UN ROCKERO DE PELOTAS
11.55 AMIGOS SALVAJES 2
13.20 UN DESPERTAR GLORIOSO
15.35 ¡ESTO ES GUERRA!
17.40 SÉPTIMO
19.50 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
22.00 RIDDICK, EL AMO DE LA OSCURIDAD
23.40 LA CABAÑA DEL DIABLO
SONY
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS
12.00 HOY 13, MAÑANA 30
13.50 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS
15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOY 13, MAÑANA 30
22.00 AMERICA’S GOT TALENT. THE CHAMPIONS
A DÓNDE IR
LA POSTA GRILL (RUTA 34, BELTRÁN)
*VIERNES 8, SHOW EXCLUSIVO DEL DUENDE GARNICA, Y GRUPO LA GREDA.
*SÁBADO 9, CENA SHOW, CHARLY LATINOS.
LA ESQUINA DEL RECUERDO (PEDRO L. GALLO Y CORRIENTES)
*SÁBADO 9, ROCÍO QUIROZ, Y ALEJANDRO VÉLIZ.
CASA FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 8, PENCAS TRÍO INTEGRADO POR: TRISTAN MONTE, CARLOS LÓPEZ Y JUAN MANUEL RODRÍGUEZ. ADEMÁS, LESLIE ROLDÁN (GANADORA PRE COSQUIN), DANTE GEREZ Y SU VIOLÍN, PABLO ARAUJO (GANADOR PRE SALAMANCA).
*SÁBADO 9, RAÚL IBARRA, DÚO CARABAJAL CÁCERES Y ARTISTAS INVITADOS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA (AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL JUEVES 14, A PARTIR DE LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO ROCK & LOVE. ACTUARÁN THEMBLOR ROCK, LOS RUINES DE SALOMÓN, OPEN SOURCE, DEJOTA JUÁREZ, J. ALEJ Y LEMU FERRARI.
CINES
SUNSTAR
LEGO (3D), ANIMACIÓN (ATP)
07/02 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
LEGO (2D), ANIMACIÓN (ATP)
07/02 16:10 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D), ANIMACIÓN
(ATP)
07/02 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D), ANIMACIÓN
(ATP)
07/02 22:10 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D), ANIMACIÓN (ATP)
07/02 22:00 (Cast)
EL REGRESO DE MARY POPPINS
(2D), FAMILIAR (ATP)
07/02 16:40 (Cast)
ESCAPE ROOM:SIN SALIDA
(2D), THRILLER , TERROR (+
13 AÑOS)
07/02 19:30 (Cast) 22:30 (Subt)
DRAGON BALL SUPER:
BROLY (2D), CIENCIA FICCIÓN,
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
07/02 al 13/02 18:30 (Cast)
CREED 2 (2D), DRAMA (+ 13
AÑOS)
07/02 22:00 (Subt)
WIFI RALPH (2D), ANIMACIÓN
(ATP)
07/02 16:30 (Cast)
GLASS (2D), DRAMA, CIENCIA
FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
07/02 22:20 (Subt)
LA FAVORITA (2D), HISTORICA
(+ 16 AÑOS)
07/02 al 13/02 19:00 (Subt)
BTS WORLD TOUR: LOVE
YOURSELF IN SEOUL (2D),
RECITAL (ATP)
09/02 - 10/02 19:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP, CASTELLANO 2D
17:00 - 20:00- 22:30
LA GRAN AVENTURA LEGO2.
ATP ESTRENO, CASTELLANO 2D
19:00-CASTELLANO 3D 17:40
ESCAPE ROOM: Sin Salida
APTA 16 AÑOS ESTRENO,
CASTELLANO 2D 21:40 - 22:40,
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES),
CASTELLANO 2D 22:50 Solo
Sábado y Domingo
WIFI RALPH ATP, CASTELLANO
2D 17:50 - 20:20, CASTELLANO
2D 20:30 Solo sábado y Domingo
BTS LOVE YOURSELF IN
SEOUL , CASTELLANO 2D 17:30
Solo Sábado y Domingo
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELICULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00