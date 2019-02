Un Macri distendido se animó a coser y llegó a Weisburd en camión

07/02/2019 -

Buen humor Al Presidente se lo vio distendido y tranquilo en las múltiples actividades que pudo realizar en sólo pocas pero intensas horas, que incluyeron la supervisión de una obra, visita a una huerta y hasta subir y recorrer varios km en un camión. Mauricio Macri se mostró en todo momento de buen humor y descontracturado. En todo momento se acercó a la gente para recibir el afecto de los santiagueños. Mantuvo diálogos amenos con algunos vecinos, hasta recibió chicanas sobre Boca, pero tuvo un contacto casi nulo con los medios de prensa. No voy en tren, voy en camión Los vecinos de Weisburd observaron atónitos la llegada del Presidente en un inmenso camión. Es que cuando se dirigía hacia la Fundación Conin, se bajó en medio de la ruta y aceptó el convite de un productor para subir a su vehículo de gran porte para trasladarse varios kilómetros hasta el pueblo. "Coman mucha verdura" El Presidente dio un mensaje desde un improvisado escenario, la caja de una camioneta, a los vecinos reunidos en la plaza principal de Weisburd, pero no tuvo la característica de un candidato en campaña electoral, ya que fue muy institucional, coloquial y hasta pedagógico. Es que en un momento dejó un consejo gastronómico, al hacer referencia al beneficio del programa Pro Huerta. "Es importante la alimentación saludable, comer mucha verdura. Necesitamos que los chicos que estén acá crezcan sanos y fuertes para construir el país que soñamos", recomendó. Ausenc ias notorias El único gesto político del mandatario y que no pasó inadvertido tuvo que ver con el plano local, ya que fue notoria la ausencia de sus candidatos y principales referentes de Cambiemos en Santiago y que no fueron invitados a acompañarlo. Es así como no hubo foto con dirigentes locales como Emilio Rached, Marcelo Lugones o Rodrigo Posse. Quienes sí estuvieron cerca del Jefe de Estado fueron Natalia Neme, titular de la Udai local de la Anses; y Carlos Cejas, delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Prueba de destreza Durante su paso por la Fundación Conin en Weisburd, Macri se atrevió a probar suerte con remendar un pedazo de tela con una máquina de coser, lo que fue celebrado por los presentes y que generó risas. Pero también hubo un momento emotivo, cuando junto al gobernador Gerardo Zamora y la ministra Carolina Stanley escuchó testimonios de mujeres que asisten a la fundación, y que agradecieron a la fundación por la contención y al Presidente el apoyo que brinda Nación a través de distintos programas para poder sortear la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Regalos artesanales Además del afecto de la gente, el mandatario nacional también se llevó presentes artesanales como un mate santiagueño que le obsequió el gobernador Zamora; un juego para asado (regalo del intendente Omar Fantoni). Hasta un bombo legüero recibió el titular del Ejecutivo nacional.