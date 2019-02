Otra noche de acción con cinco juegos

07/02/2019 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche, desde las 22.30, cinco partidos, tres de Primera y dos del Ascenso.

Por el Torneo Amateur de Primera se cumplirá la siguiente programación: en Coronel Borges, Borges vs. Los Indios; en Defensores del Sud, Defensores vs. Coronel Suárez; en Villa Mercedes, La Rosadita vs. Juveniles de Villa Mercedes.

Por el Torneo de Ascenso se enfrentarán: en Patagonia, La Familia vs. La Fusión; en Mariano Moreno, El Faro Repuestos BBC vs. Los Cunas.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa.