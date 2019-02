Ardusso quiere el tricampeonato

Fotos CONFIANZA. Facundo Ardusso se tiene fe para conseguir en este año un neuvo título en la máxima categoría.

07/02/2019 -

"Voy por el tricampeonato", aseguró Facundo Ardusso antes del comienzo de la temporada 2019 del Súper TC2000.

Para un nuevo año dentro de la categoría, donde seguirá corriendo con Renault, el de Las Parejas tiene bien en claro los objetivos. Sin embargo, no se olvida lo que vivió en 2018: "Es una alegría impresionante, una sensación hermosa y disfruto muchísimo de este momento que me está tocando atravesar. Lograr un campeonato es difícil y lograr dos de manera consecutiva mucho más. La sensación que me genera es de alegría máxima".

Por otro lado, hizo referencia sobre lo que se viene: "La temporada me parece que será súper competitiva, más aun teniendo en cuenta que habrá cambios reglamentarios previo al inicio del campeonato. Eso va a hacer que arranquemos todos en igualdad de condiciones".

Y agregó: ‘Es un gran desafío que disfruto mucho poder afrontarlo junto al gran equipo de trabajo que tengo. Será difícil dar como favorito a algún equipo o algún piloto previo al inicio del campeonato, teniendo en cuenta que los autos y los motores serán nuevos para todos’.

Se pone en marcha

Este viernes se pondrá en marcha la primera fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Viedma y ya está el cronograma de actividades.

El TC saldrá a pista a las 12.50 en la primera tanda de entrenamientos, cabe recordar que a partir de esta temporada no habrá más clasificaciones en la primera jornada.

El domingo 10 de febrero de 2019. 9: hs.1ra. Serie TC 5 vueltas

9:30 hs. 2da. Serie TC 5 vueltas; 10: hs. 3ra. Serie TC 5 vueltas; 11:50 hs. final TC Pista 20 vueltas ó 40 (Cuarenta) minutos Máximo. 13:10 hs. final TC 30 vueltas ó 50 (Cincuenta) minutos máximo

Se espera una verdades multitud que se llegue al circuito para ver en acción la primera fecha del Turismo Carretera, la cual tendrá condimentos como para no perderla de vista. Habrá debut y varios consagrados que irán por todo tanto en el TC Pista como en el Turismo Carretera. Es cuestión de tiempo nomás.